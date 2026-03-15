Valério Reis estudou muito e hoje faz parte da OSB Jovem - Divulgação

Valério Reis estudou muito e hoje faz parte da OSB JovemDivulgação

Publicado 15/03/2026 00:00

Natural de Corumbá (MS), o violoncelista Valério Reis acaba de dar um passo decisivo na carreira: foi aprovado para integrar a OSB Jovem, programa de formação da Orquestra Sinfônica Brasileira. Ele inicia essa nova fase já na abertura da temporada, no dia 31 de março, às 19h, no Teatro Odylo Costa, filho (UERJ).

Valério iniciou os estudos em 2012, no Instituto Moinho Cultural Sul-Americano, instituição reconhecida pelo trabalho de formação artística e transformação social na região do Pantanal. No Moinho, passou pela Orquestra do instituto, aprofundou-se no violoncelo e construiu uma base sólida que o permitiu viver novos desafios.

Ao longo dos anos, consolidou-se não apenas como instrumentista, mas também como educador: tornou-se professor de violoncelo e chefe do naipe de violoncelos da OCAMP (Orquestra de Câmara do Pantanal). Em 2018, conquistou o 2º lugar no Prêmio Campo Grande de Música de Concerto, na categoria Solista Juvenil. Em 2024, participou da Residência Vale Música, programa de longa duração realizado pela OSB e pelo Instituto Cultural Vale, tocando no Theatro Municipal e em outros palcos. Essas experiências ampliaram sua preparação técnica e artística e fortaleceram o sonho de integrar o grupo.