Mulher é morta a tiros no Jardim Catarina, em São GonçaloDivulgação
Mulher é morta a tiros no Jardim Catarina, em São Gonçalo
Vítima chegou a ser socorrida por moradores e levada ao Hospital Alberto Torres, mas não resistiu aos ferimentos
Mulher é morta a tiros no Jardim Catarina, em São Gonçalo
Vítima chegou a ser socorrida por moradores e levada ao Hospital Alberto Torres, mas não resistiu aos ferimentos
Feira literária agita o Largo de Santa Rita, no Centro
Primeira edição do evento teve abertura do historiador Luiz Antonio Simas e diversas mesas de debate
Alexandre de Moraes autoriza ida de Domingos Brazão e Rivaldo Barbosa para presídio em Bangu
Condenados por envolvimento na execução da vereadora Marielle Franco serão levados para o Presídio Pedrolino Werling de Olveira, no Complexo de Gericinó
Ataque a tiros em frente a escola deixa professora e alunos baleados
Vítimas foram encaminhadas ao Hospital São José do Avaí, em Itaperuna
Gávea e bairro Peixoto recebem reforço no policiamento
Tendas do programa Bairro Presente foram instaladas nas praças Santos Dumont e Edmundo Bittencourt
Missa no Centro do Rio marca oito anos da morte de Marielle Franco e Anderson Gomes
Programação inclui exposição no CCBB e festival no Circo Voador neste fim de semana
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.