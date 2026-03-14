Mulher é morta a tiros no Jardim Catarina, em São Gonçalo - Divulgação

Mulher é morta a tiros no Jardim Catarina, em São GonçaloDivulgação

Publicado 14/03/2026 21:04 | Atualizado 14/03/2026 21:05

Uma mulher morreu após ser baleada na tarde deste sábado (14) no bairro Jardim Catarina, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio. De acordo com a Polícia Militar, agentes do 7º BPM (São Gonçalo) foram acionados pelo Hospital Estadual Alberto Torres depois que a vítima deu entrada na unidade com ferimentos provocados por disparo de arma de fogo.

Segundo informações preliminares levantadas pelo comando da unidade, a mulher estava na Rua Ouro Fino quando foi atingida pelos tiros. Ela foi socorrida por moradores da região e levada ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos.

O caso foi registrado na Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo (DHNSG), que vai investigar as circunstâncias do crime.

Ainda de acordo com a PM, desde sexta-feira (13) policiais militares realizam patrulhamento no interior das comunidades do Jardim Catarina, com apoio de veículo blindado.