Base do Gávea Presente fica na Praça Santos Dumont - Divulgação

Base do Gávea Presente fica na Praça Santos DumontDivulgação

Publicado 14/03/2026 15:40

Rio - Duas novas bases do programa Bairro Presente foram inauguradas na Zona Sul do Rio, na manhã deste sábado (14). A primeira fica situada na Praça Santos Dumont, na Gávea, ao lado uma área conhecida como "Baixo Gávea", onde há uma concentração de bares e restaurantes movimentados. Já a segunda foi instalada na Praça Edmundo Bittencourt, no Peixoto, próximo ao metrô da Siqueira Campos.

Nas redes sociais, as associações dos moradores celebraram as inaugurações das bases que contam com patrulhamento 24 horas. "O programa reforça a presença policial nas ruas e marca um passo importante para a segurança do bairro", escreveu a AMA Gávea. "Essa conquista é muito importante para a população de Copacabana. É a prova de que a união de interesses em comum garante uma conquista tão importante para o bairro", publicou a Associação do Bairro Peixoto.

O coronel Marcelo de Menezes, secretário da Polícia Militar, esteve presente na Praça Santos Dumont e acompanhou a inauguração. "Esse modelo de policiamento valoriza o contato direto com quem vive e trabalha na região. A presença constante dos policiais fortalece a confiança, amplia a sensação de segurança e contribui para que a Zona Sul continue sendo um lugar acolhedor para moradores, trabalhadores e para os milhares de visitantes e turistas que passam por aqui todos os dias", pontuou o comandante.

Neste domingo (15), uma base do Bairro Presente chega à Avenida Atlântica, em Copacabana, próximo ao Posto 6. Ao todo, são aproximadamente 60 policiais militares atuando novos postos e, de acordo com a Assessoria de Assuntos Estratégicos (AAEs), o programa está atualmente em 63 bairros do estado. No último sábado (7), a Polícia Militar inaugurou uma base na Praça José de Alencar, no Flamengo , com duas tendas e efetivo de 24 PMs.

A iniciativa tem como principal característica o policiamento de proximidade, com foco em pequenos territórios e áreas residenciais específicas. No modelo do Bairro Presente, o policiamento é realizado por policiais fixos do batalhão responsável pela região, além de agentes atuando pelo Regime Adicional de Serviço (RAS).