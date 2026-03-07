Base do Bairro Presente no Flamengo contará duas tendas e 24 policiais militaresReprodução / Redes Sociais
Base do Bairro Presente chega ao Flamengo para reforço na segurança da Zona Sul
Local conta com duas tendas e efetivo de 24 policiais militares
As cabeças da Hidra
Como na lenda grega, a operação dos Estados Unidos e de Israel visa decapitar a fera que mantém o mundo e o próprio Irã sob ameaça constante. Dará certo?
Mulheres se sentem sobrecarregadas com tantas demandas
No dia dedicado a elas pouca coisa para comemorar com o número de feminicídio aumentando em todo o país
Pancadas de chuva e temperatura elevada; veja a previsão do tempo para domingo no Rio
Inmet emite alerta climático de perigo para todo o Estado
Soldado morre após passar mal em escola do Exército na Zona Oeste
Força Armada instaurou inquérito para apurar circunstâncias do caso
Homem é preso ao ser flagrado furtando cabos em cima de poste em Vila Isabel
Detido possui oito passagens pela polícia, sendo três pelo crime de furto
Assessor de Vini Jr. e Paquetá é baleado em assalto na Barra da Tijuca
Criminosos levaram o celular de Eduardo Peixoto e de outro ocupante de um carro
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.