Base do Bairro Presente no Flamengo contará duas tendas e 24 policiais militares - Reprodução / Redes Sociais

Base do Bairro Presente no Flamengo contará duas tendas e 24 policiais militaresReprodução / Redes Sociais

Publicado 07/03/2026 15:12

Rio - Uma nova base do programa Bairro Presente foi inaugurada, na manhã deste sábado (7), na Praça José de Alencar, no Flamengo, na Zona Sul. A iniciativa busca reforçar o policiamento de proximidade e dar mais segurança à região, que possui uma das maiores áreas de lazer da cidade: o Parque do Flamengo.

De acordo com a Polícia Militar, o dispositivo conta com duas tendas de ostensividade, efetivo de 24 policiais militares, reativação da cabine da Praça José de Alencar, que funcionará como base de apoio, além de uma viatura e seis equipes de motociclistas, ampliando a mobilidade e a capacidade de pronta resposta no patrulhamento da região.

O evento contou com a presença de moradores, que acompanharam o lançamento e apoiaram o projeto. Nas redes sociais, a Associação de Moradores e Amigos do Flamengo e Adjacências (AmaFla) valorizou a ação.

"A participação ativa do poder público, aliada à mobilização da sociedade civil, fortalece a construção de uma cidade mais segura para todos. Nosso reconhecimento e gratidão pela atuação em defesa da população", diz o comunicado.

Além da base no Flamengo, a Polícia Militar pretende expandir o projeto para a Gávea e o Bairro Peixoto. Ao todo, serão distribuídos 90 agentes para os locais, saindo do efetivo do 2º BPM (Botafogo), 23º BPM (Leblon) e do 19º BPM (Copacabana).