Com eles, os agentes apreenderam um carro vermelho e dois fuzisDivulgação

Publicado 07/03/2026 09:30

Rio – A Polícia Militar prendeu cinco criminosos, na manhã deste sábado (7), após confronto na Avenida Dom Hélder Câmara, na saída da comunidade do Jacaré, na Zona Norte. Três deles foram baleados e encaminhados ao Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier.



De acordo com informações da corporação, uma equipe do 3º BPM percebeu o nervosismo de ocupantes de um carro vermelho durante aproximação da viatura. Ao tentar realizar a abordagem, os bandidos atiraram na direção dos agentes, gerando troca de tiros.

Na tentativa de fuga, o grupo colidiu com o veículo, que foi recuperado. Além disso, foram apreendidos um fuzil calibre 7.62 com numeração suprimida, sete cartuchos intactos, outro fuzil calibre 5.56, com 46 projéteis, e mais dois estojos porta-munição.

O caso foi encaminhado à 44ª DP (Inhaúma).