Grupo Moça Prosa encerra programação com roda de samba formada por mulheresDivulgação / Dani Batista

Publicado 07/03/2026 08:59

Rio – O Jardim Botânico vai promover uma programação especial para celebrar o Dia Internacional da Mulher neste domingo (8), com atividades ao longo do dia e entrada gratuita. A agenda inclui apresentações musicais ao ar livre, oficinas artísticas e um festival no museu do parque.

A programação começa às 11h com o Trio Capitu se apresentando em frente ao busto de Dom João, com um concerto instrumental que mistura repertório erudito e popular. O grupo é formado pela oboísta Janaína Perotto, pela flautista Sofia Ceccato e pela fagotista Ariana Mendonça. O trio tem uma formação singular com flauta, oboé e fagote, e aposta na valorização da música de câmara.

No repertório, obras de compositores como Antonio Vivaldi, Marisa Monte, Chiquinha Gonzaga e Heitor Villa-Lobos, apresentadas em arranjos que exploram a sonoridade dos três instrumentos de sopro.

Além da apresentação musical, o Museu do Jardim Botânico também terá programação especial. O espaço celebra dois anos de funcionamento com o Festival Flor da Lua, que convida o público para um entardecer de atividades culturais em meio à natureza.

Durante o evento, o museu terá horário de visitação estendido, das 16h às 20h. A programação reúne oficinas e apresentações conduzidas exclusivamente por artistas e arte-educadoras mulheres, com atividades voltadas para todas as idades.

A trilha sonora do festival fica por conta da DJ Orkidia, que se apresenta das 16h às 18h e retorna das 19h às 20h. O público também poderá participar de uma Oficina de Impressão Botânica, conduzida pela equipe educativa do museu, das 16h às 16h30.

Em seguida, das 16h30 às 17h30, a ilustradora Bruna Santtos comanda uma oficina de lambe-lambe inspirada na natureza, convidando os visitantes a experimentar processos criativos utilizando elementos botânicos.

Encerrando a programação, às 18h, o grupo Moça Prosa sobe ao palco com uma roda de samba formada por mulheres, celebrando a presença feminina na música brasileira. As atividades do festival são gratuitas para todos os visitantes.

Serviço

Domingo, 8 de março

Local

Jardim Botânico do Rio de Janeiro

Rua Jardim Botânico, 1008

Trio Capitu

Às 11h, área em frente ao busto de Dom João, no arboreto

Festival Flor da Lua – 2 anos do Museu do Jardim Botânico

Das 16h às 20h

Programação

16h–20h | Visitação estendida

16h–18h | DJ Orkidia

16h–16h30 | Oficina de Impressão Botânica (Educativo MJB)

16h30–17h30 | Oficina lambe-lambe com Bruna Santtos