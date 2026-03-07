O VLT carioca já está circulando pelo Centro com a propaganda do 'CREA AQUI' - Divulgação/Crea-RJ

O VLT carioca já está circulando pelo Centro com a propaganda do 'CREA AQUI'

Para além de concreto e cálculos, a engenharia é a espinha dorsal de dois terços do PIB brasileiro. Com foco na valorização e no resgate do protagonismo técnico, o presidente do Crea-RJ, Miguel Fernández, convida a todos para o maior encontro das engenharias, agronomia e geociências do estado.

No dia próximo dia 19 de março, o Armazém 3 do Píer Mauá, na Zona Portuária do Rio, será transformado em uma plataforma vibrante de inovação, sustentabilidade e transformação digital com a edição 2026 do “CREA AQUI”.

“O que motivou a criação do ‘CREA AQUI’ foi a necessidade de gerar um evento que tivesse foco em promover grandes ações do setor das engenharias, da agronomia e das geociências do estado do Rio de Janeiro. Esse setor, que vem sofrendo muito nos últimos anos, com ataques da opinião pública, é fundamental, o principal da economia. Representa dois terços do PIB do país, gera avanços sociais, defende o meio ambiente. Então, sem engenharia, sem uma agronomia qualificada e devidamente regulamentada, é impossível a gente ter um avanço econômico, social e ambiental”, defende Fernández, que idealizou o “CREA AQUI” como um encontro para a divulgação de uma agenda positiva das engenharias.

Por que você não pode ficar de fora?

O “CREA AQUI” se consolidou como uma "SOEA (Semana Oficial de Engenharia e Agronomia) de um dia", com a previsão de conectar mais de 5 mil profissionais, estudantes e autoridades em um ambiente de networking estratégico. É o espaço onde a tecnologia encontra o propósito para fortalecer as profissões que constroem o desenvolvimento do Rio de Janeiro.

O que preparamos para você:

- Grandes nomes: palestras com o engenheiro e cientista Silvio Meira (fundador da TDS Company) sobre empreendedorismo tecnológico; e a conferência magna de Carlos Henrique Siqueira, referência mundial em manutenção de grandes estruturas.

- Debates estratégicos: painéis sobre o desenvolvimento do estado com personalidades como Vinicius Marchese (Confea), Francis Bogossian (Clube de Engenharia), Celso Cunha (Abdan) e Suzana Kahn (Coppe/UFRJ).

- Experiência imersiva: Espaços dedicados à energia, gás e naval, além do Espaço Progredir, focado em sua capacitação profissional.

- Inovação e negócios: Feira tecnológica com gigantes como Odebrecht Engenharia e Construção, Cedae, Naturgy e a Mútua, a Caixa de Assistência dos Profissionais do Crea.

Agronomia em sabores: a ciência que se degusta

Na edição 2026 do “CREA AQUI”, a agronomia ganhará um destaque sem precedentes. Com moderação do secretário estadual de Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Rio de Janeiro, Felipe Brasil, o painel apresentará o novo roteiro de vinícolas do estado.

Conheça os cases de sucesso dos nossos queijos e vinhos:

- Queijos: a excelência do Ateliê do Queijo (Alexandre Hargreaves) e do premiadíssimo Capril do Lago (Fabricio Le Draper Vieira).

- Maurício Arouca (Vinícola Arouca): o projeto do Vinnus Park em Areal, a capital da uva.

- Marcelo Maturano (Vinícola Maturano): tecnologia de dupla poda e enoturismo de luxo em Teresópolis.

Um encontro de líderes

Neste ano, o Rio será a capital da engenharia nacional, recebendo a reunião do Colégio de Presidentes do Sistema Confea/Crea, com a presença de líderes de 26 estados. Como destaca o professor Sérgio Lima Netto, diretor da Escola Politécnica da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), o evento é a oportunidade definitiva para relacionamentos com pares e celebração de vitórias e soluções positivas.

Para encerrar em grande estilo, o encontro contará com a apresentação musical de Léo Jaime.

"O ‘CREA AQUI’ veio para ficar. Sua principal função é reunir ideias, fazer conexões e gerar grandes projetos para o futuro.", complementou o secretário Felipe Brasil.

Prepare-se para o maior encontro da sua carreira.