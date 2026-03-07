Rio – Um intenso tiroteio assustou moradores do Fonseca, em Niterói, na Região Metropolitana, entre a noite de sexta-feira (6) e a madrugada deste sábado (7). A região vive uma constante onda de violência devido à disputa entre criminosos do Comando Vermelho e do Terceiro Comando Puro.
Nas redes sociais, vídeos mostram a intensidade dos disparos. Moradores chegaram apelidar o bairro de “Fonsequistão”, por causa da guerra entre os bandidos.
Procurada, a Polícia Militar informou que equipes do 12º BPM (Niterói) realizaram patrulhamento em toda a área, contando com o apoio de viatura blindada. O policiamento foi reforçado na região.
Violência constante
Na última quarta (4), uma mulher ficou em estado grave depois de ser baleada durante uma tentativa de assalto na Rua Riodades, no Fonseca. O tiro acertou a vítima no pescoço.
De acordo com a Polícia Militar, agentes do 12º BPM (Niterói) estiveram no local e a encontraram ferida. Ela foi levada ao Hospital Estadual Azevedo Lima (HEAL), no mesmo bairro. O caso é investigado pela Polícia Civil.
