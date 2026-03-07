O caso está sendo investigado pela 159ª DP (Cachoeira de Macacu) - Divulgação

Publicado 07/03/2026 11:01

Rio - Um homem morreu e outras quatro pessoas ficaram feridas durante um ataque a tiros a um bar em Papucaia, distrito de Cachoeiras de Macacu, na Região Metropolitana, na noite desta sexta-feira (7).



Segundo testemunhas, dois criminosos, em uma motocicleta, passaram pelo local e atiraram contra clientes que estavam no estabelecimento.

Os feridos receberam os primeiros atendimentos na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da região e em seguida foram transferidas para o Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), em São Gonçalo. Os estados de saúde são considerados estáveis.



De acordo com a Polícia Civil, a perícia foi solicitada e outras diligências estão em andamento para apurar a autoria e a motivação do crime. O caso está sendo investigado na 159ª DP (Cachoeiras de Macacu)







