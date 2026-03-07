Prisão foi feita por agentes da 73ª DP (Neves) Divulgação
Dois assaltantes são presos após tentativa de roubo em São Gonçalo
Um dos detidos é apontado como autor de latrocínio
Câmara analisa PL que impede ingresso de condenados por violência contra mulher no serviço público
Autoria é do deputado federal Bebeto
Ataque a tiros em bar deixa um morto e quatro feridos em Cachoeiras de Macacu
Dois criminosos teriam passado atirando na direção do estabelecimento
Cinco criminosos são presos após confronto com a PM na Zona Norte
Um carro e dois fuzis foram apreendidos
Jardim Botânico terá programação especial no Dia Internacional da Mulher com shows e oficinas
Evento gratuito contará com apresentação do Trio Capitu, roda de samba feminina e atividades culturais no museu do parque
Intenso tiroteio assusta moradores do Fonseca, em Niterói
Região vive uma constante onda de violência devido à disputa entre criminosos do Comando Vermelho e do Terceiro Comando Puro
