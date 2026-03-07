Prisão foi feita por agentes da 73ª DP (Neves) - Divulgação

Prisão foi feita por agentes da 73ª DP (Neves) Divulgação

Publicado 07/03/2026 12:39 | Atualizado 07/03/2026 13:16

Rio - Dois homens foram presos em flagrante por tentativa de roubo a pedestre, no bairro de Neves, em São Gonçalo, na Região Metropolitana, nesta sexta-feira (6). Um dos detidos é apontado como autor do latrocínio de Rodrigo da Silva Machado, ocorrido em dezembro de 2025.

Segundo a Polícia Civil, agentes da 73ª DP (Neves) receberam informações sobre uma tentativa de assalto na região e se dirigiram até o local com apoio de uma equipe da Polícia Militar.

Os policiais encontraram dois criminosos que haviam sido contidos por populares. Ele foram levados à delegacia, onde foram autuados em flagrante.

Um dos presos, que não teve o nome divulgado, já havia sido identificado pela Polícia Civil, que representou pela prisão preventiva dele há duas semanas pelo caso de latrocínio cometido em dezembro de 2025.

Na ocasião, ele roubou o cordão do Rodrigo da Silva Machado e atirou na perna da vítima, que chegou a ser socorrida para o Hospital Estadual Azevedo Lima, em Niterói, mas morreu dias depois.