Rio Imagem Zona Oeste fica localizado na Estrada do Pré, em Senador Vasconcelos - Mauricio BAZILIO

Publicado 07/03/2026 14:42

Rio - O Rio Imagem Zona Oeste, primeira unidade de diagnósticos de imagem na região, foi inaugurado, na manhã deste sábado (7), no bairro Senador Vasconcelos. O local integra o complexo de saúde do Hospital Estadual Eduardo Rabello, na Estrada do Pré, e tem capacidade para realizar cerca 4 mil exames por mês.

Segundo o Governo do Rio, um dos objetivos do espaço é ampliar o acesso da população a diagnósticos importantes sem precisar se deslocar até o Centro do Rio. A entrega beneficia cerca de 1,8 milhões de moradores da Zona Oeste, região mais populosa da capital.

"Este é um dos maiores investimentos em saúde já feitos na história da Zona Oeste, uma das regiões mais populosas da nossa capital e, por muito tempo, teve dificuldades de acesso a exames e atendimento especializado perto de casa. Com este Rio Imagem, a ampliação do Hospital Eduardo Rabello e a estrutura que estamos consolidando aqui, estamos mudando essa realidade. Esse complexo de saúde vai garantir diagnóstico mais rápido, tratamento adequado e mais dignidade para milhões de moradores da região. Vamos continuar investindo em saúde", afirmou o governador, que estava acompanhado da primeira-dama, Analine Castro.

Na central, será possível realizar exames como mamografia, ultrassonografia com doppler, tomografia computadorizada, ecocardiografia, radiografia e densitometria óssea. Segundo o governo, o local terá papel crucial na detecção precoce de doenças, como tumores e problemas cardíacos.

"Nosso grande objetivo é reduzir o tempo de espera para o tratamento da população. A criação do Rio Imagem Zona Oeste numa estrutura anexa ao Hospital Estadual Eduardo Rabello vai atender os idosos que já fazem tratamento na unidade e precisavam se deslocar pra fazer exames, além da população da Zona Oeste, uma região com quase dois milhões de pessoas", destacou a secretária de Estado de Saúde, Claudia Mello.



O espaço vai funcionar de segunda a domingo para procedimentos de tomografia, mamografia e radiografia, das 7h às 19h. O agendamento será realizado pelos sistemas de regulação, com acesso por meio de solicitação das clínicas da família e das unidades de saúde da rede estadual.

O Rio Imagem faz parte de um complexo de saúde que recebeu R$ 21,7 milhões em investimentos do Governo do Estado. O local ainda conta com o Hospital Estadual Eduardo Rabello, que recebeu um Ambulatório de Especialidades Médicas (AME) e 31 novos leitos, e o Instituto Estadual de Olhos.

Expansão do Hospital Eduardo Rabello



O governo também entregou mais 31 novos leitos do Hospital Estadual Eduardo Rabello, especializado no atendimento de idosos. Com o reforço na enfermaria, a unidade agora terá 100 leitos reformados.

O hospital ganhou ainda o Ambulatório Médico de Especialidades (AME), com a oferta de consultas em 14 áreas, incluindo cardiologia, ortopedia e psiquiatria; além de terapias dedicadas aos idosos, como fisioterapia e massoterapia.



O complexo de saúde em Senador Vasconcelos passa a contar com uma Central de Material de Esterilização (CME) modernizada, garantindo máxima segurança hospitalar para os mais de 300 mil atendimentos anuais realizados pela unidade.