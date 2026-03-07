Rio Imagem Zona Oeste fica localizado na Estrada do Pré, em Senador VasconcelosMauricio BAZILIO

Rio - O Rio Imagem Zona Oeste, primeira unidade de diagnósticos de imagem na região, foi inaugurado, na manhã deste sábado (7), no bairro Senador Vasconcelos. O local integra o complexo de saúde do Hospital Estadual Eduardo Rabello, na Estrada do Pré, e tem capacidade para realizar cerca 4 mil exames por mês.
Segundo o Governo do Rio, um dos objetivos do espaço é ampliar o acesso da população a diagnósticos importantes sem precisar se deslocar até o Centro do Rio. A entrega beneficia cerca de 1,8 milhões de moradores da Zona Oeste, região mais populosa da capital. 
"Este é um dos maiores investimentos em saúde já feitos na história da Zona Oeste, uma das regiões mais populosas da nossa capital e, por muito tempo, teve dificuldades de acesso a exames e atendimento especializado perto de casa. Com este Rio Imagem, a ampliação do Hospital Eduardo Rabello e a estrutura que estamos consolidando aqui, estamos mudando essa realidade. Esse complexo de saúde vai garantir diagnóstico mais rápido, tratamento adequado e mais dignidade para milhões de moradores da região. Vamos continuar investindo em saúde", afirmou o governador, que estava acompanhado da primeira-dama, Analine Castro.
Na central, será possível realizar exames como mamografia, ultrassonografia com doppler, tomografia computadorizada, ecocardiografia, radiografia e densitometria óssea. Segundo o governo, o local terá papel crucial na detecção precoce de doenças, como tumores e problemas cardíacos.
"Nosso grande objetivo é reduzir o tempo de espera para o tratamento da população. A criação do Rio Imagem Zona Oeste numa estrutura anexa ao Hospital Estadual Eduardo Rabello vai atender os idosos que já fazem tratamento na unidade e precisavam se deslocar pra fazer exames, além da população da Zona Oeste, uma região com quase dois milhões de pessoas", destacou a secretária de Estado de Saúde, Claudia Mello.

O espaço vai funcionar de segunda a domingo para procedimentos de tomografia, mamografia e radiografia, das 7h às 19h. O agendamento será realizado pelos sistemas de regulação, com acesso por meio de solicitação das clínicas da família e das unidades de saúde da rede estadual.
O Rio Imagem faz parte de um complexo de saúde que recebeu R$ 21,7 milhões em investimentos do Governo do Estado. O local ainda conta com o Hospital Estadual Eduardo Rabello, que recebeu um Ambulatório de Especialidades Médicas (AME) e 31 novos leitos, e o Instituto Estadual de Olhos.
Expansão do Hospital Eduardo Rabello

O governo também entregou mais 31 novos leitos do Hospital Estadual Eduardo Rabello, especializado no atendimento de idosos. Com o reforço na enfermaria, a unidade agora terá 100 leitos reformados.
O hospital ganhou ainda o Ambulatório Médico de Especialidades (AME), com a oferta de consultas em 14 áreas, incluindo cardiologia, ortopedia e psiquiatria; além de terapias dedicadas aos idosos, como fisioterapia e massoterapia.

O complexo de saúde em Senador Vasconcelos passa a contar com uma Central de Material de Esterilização (CME) modernizada, garantindo máxima segurança hospitalar para os mais de 300 mil atendimentos anuais realizados pela unidade.
Rio Imagem Zona Oeste fica localizado na Estrada do Pré, em Senador Vasconcelos
