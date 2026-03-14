Nathalia Nunes Sant?Ana foi presa neste sábado (14) Reprodução
Filha de líder do Comando Vermelho é presa por esconder criminosos que balearam advogada em Niterói
Nathalia Sant’Ana, capturada no Barreto, é advogada
Março amarelo visa conscientização sobre a endometriose
Uma de cada 10 mulheres tem a doença. Diagnóstico pode levar de 7 a 10 anos para ser fechado
Violoncelista realiza sonho
Valério Reis arrecadou fundos em concerto beneficente antes de se mudar para a Cidade Maravilhosa, onde agora integra uma das principais orquestras jovens do país
Projeto fortalece autonomia econômica das mulheres
Iniciativa do IBAM é viabilizada pelo Ministério das Mulheres e vai mapear e analisar políticas públicas em quatro grandes municípios fluminenses
SERÁ QUE O BC PISOU NA BOLA?
A despeito da rede de proteção ao Master parecer inexpugnável, o BC tinha meios para agir e impedir que a fraude chegasse ao valor que chegou. Por que não os utilizou?
Cadela é resgatada após ficar três dias presa dentro de carro em Copacabana
Animal foi encontrado em veículo estacionado na Avenida Atlântica e levado para hospital veterinário municipal
Suspeito é baleado após tentativa de assalto perto do Trem do Corcovado, no Cosme Velho
Crime ocorreu próximo a um dos principais pontos turísticos do Rio; moto roubada foi recuperada e duas pistolas apreendidas
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