Nathalia Nunes Sant?Ana foi presa neste sábado (14) - Reprodução

Nathalia Nunes Sant?Ana foi presa neste sábado (14) Reprodução

Publicado 14/03/2026 14:24

Policiais da 78ª DP (Fonseca) prenderam, neste sábado (14), no Barreto, uma mulher envolvida na tentativa de latrocínio contra a advogada Thaís Borges, ocorrida no dia 4 de março, em Niterói. De acordo com as investigações, Nathalia Nunes Sant’Ana, que também é advogada, teria fornecido abrigo para dois bandidos que praticaram o crime se refugiarem. Ela é filha de Jorge Sant’Ana, o "Nem Rato", apontado como uma das principais lideranças do Comando Vermelho na cidade.

Segundo as Polícia Civil, a Nathalia teria alugado um imóvel na Comunidade do Castro para servir de esconderijo aos dois criminosos que balearam a vítima. Em operação realizada nesta sexta-feira (13) com apoio da Core, os agentes localizaram o esconderijo e apreenderam munições de fuzil e de calibre 9mm (mesmo calibre usado no crime), drogas, roupas camufladas, rádios comunicadores e até as roupas que os autores vestiam no dia do assalto.

O material encontrado no esconderijo, especialmente as vestimentas que coincidem com as imagens de câmeras de segurança do dia do assalto, reforçando a prova contra os autores.

A polícia agora busca localizar os dois homens que efetuaram os disparos contra a vítima. Um é Carlos Alexandre Assis Silva, foragido. O outro, no entanto, ainda não foi identificado. Contra Nathalia, foi cumprido um mandado de prisão temporária.

Thaís Borges permanece internada em estado grave no Hospital Estadual Azevedo Lima, no Fonseca.

O DIA tenta contato com defesa da advogada presa. O espaço segue aberto para eventual manifestação.