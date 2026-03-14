Caso aconteceu em frente à Escola Municipal Francisco de Mattos Ligiéro - Reprodução

Caso aconteceu em frente à Escola Municipal Francisco de Mattos LigiéroReprodução

Publicado 14/03/2026 17:09

Rio - Um ataque a tiros deixou quatro feridos na noite desta sexta-feira (13), na quadra anexa da Escola Municipal Francisco de Mattos Ligiéro, em Itaperuna, no Norte Fluminense. Entre os baleados, que não tiveram as identificações divulgadas, estão dois alunos e uma professora que ministrava um projeto social na unidade.

Informações iniciais apontam que os dois adolescentes estavam em frente ao colégio, na Rua José Alves Cardoso, quando homens passaram de moto e atiraram contra eles. Os jovens tentaram fugir para a escola, mas foram baleados, assim como a professora e uma quarta vítima. De acordo com a Polícia Militar, os quatro foram encaminhados ao Hospital São José do Avaí, no Centro do município.

Em nota, a Prefeitura de Itaperuna lamentou o ataque e informou que os baleados não correm risco de vida, mas seguem internados na unidade de saúde. Além disso, ressaltou que os alunos feridos não estavam em horário de aula e a professora não integra o quadro da rede municipal de ensino, apenas ministrava o projeto do Governo do Estado na quadra anexa da escola. Por fim, afirmou que não houve qualquer interferência na rotina pedagógica ou risco aos estudantes durante o período letivo.

"Lamentamos profundamente o ocorrido e informamos que a direção da escola segue prestando todo o apoio necessário as famílias. Reforçamos que não houve qualquer interferência na rotina pedagógica ou risco aos alunos durante o período letivo. É fundamental esclarecer que, em nenhum momento, houve acesso as dependências internas da escola, e todas as atividades da unidade transcorreram com absoluta normalidade e segurança", comunicou a prefeitura.

O caso está sendo investigado pela 143ª DP (Itaperuna). Em nota, a Polícia Civil informou que os agentes estão procurando pelos atiradores e apurando o que motivou o ataque.