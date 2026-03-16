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Fotos: Veja como ficou a Casa dos Poveiros após desabamento de parte do telhado
Clube foi fechado por tempo indeterminado, afirma direção
Rio - Parte do telhado do tradicional clube Casa dos Poveiros, localizado na Rua do Bispo, 302, no Rio Cumprido, desabou na manhã desta segunda-feira (16). O Corpo de Bombeiros foi acionado e, felizmente, não houve vítimas.
Por meio de nota, o clube informou que está fechado por tempo indeterminado, até que as avaliações técnicas e reparos estruturais sejam feitos, e seja seguro retornar com as atividades. A instituição esclareceu que a diretoria já acompanhava e tratava a questão estrutural do telhado, mas que parte das intervenções dependia de trâmites junto ao seguro e aos órgãos competentes da Prefeitura do Rio.
A associação foi criada em 1930 para reunir os portugueses e funcionar como um espaço de preservação da cultura luso-brasileira. A Casa dos Poveiros conta, também, com piscina e quadra de esportes.
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