Matéria Salva!

Agora você pode ler esta notícia off-line

Matéria removida da seção links salvos
fecharmenu
Assine
Acessar edição digital

  • Meus links
  • Meu Horóscopo
  • Meu Time
  • Sair
lupasearch Buscar
Anuncie no O Dia
Faça sua denúncia
Fotos: Veja como ficou a Casa dos Poveiros após desabamento de parte do telhado
Rio de Janeiro

Fotos: Veja como ficou a Casa dos Poveiros após desabamento de parte do telhado

Clube foi fechado por tempo indeterminado, afirma direção

Mais artigos de Manuella Viegas
Manuella Viegas
Parte do telhado do casarão histórico onde funciona a Casa dos Poveiros desabou, nesta segunda-feira (16)
Parte do telhado do casarão histórico onde funciona a Casa dos Poveiros desabou, nesta segunda-feira (16)
Parte do telhado do casarão histórico onde funciona a Casa dos Poveiros desabou, nesta segunda-feira (16)
Parte do telhado do casarão histórico onde funciona a Casa dos Poveiros desabou, nesta segunda-feira (16)
Parte do telhado do casarão histórico onde funciona a Casa dos Poveiros desabou, nesta segunda-feira (16)
Parte do telhado do casarão histórico onde funciona a Casa dos Poveiros desabou, nesta segunda-feira (16)
Parte do telhado do casarão histórico onde funciona a Casa dos Poveiros desabou, nesta segunda-feira (16)
Parte do telhado do casarão histórico onde funciona a Casa dos Poveiros desabou, nesta segunda-feira (16)
Parte do telhado do casarão histórico onde funciona a Casa dos Poveiros desabou, nesta segunda-feira (16)
Parte do telhado do casarão histórico onde funciona a Casa dos Poveiros desabou, nesta segunda-feira (16)
Parte do telhado do casarão histórico onde funciona a Casa dos Poveiros desabou, nesta segunda-feira (16)
Parte do telhado do casarão histórico onde funciona a Casa dos Poveiros desabou, nesta segunda-feira (16)
Publicidade
Rio - Parte do telhado do tradicional clube Casa dos Poveiros, localizado na Rua do Bispo, 302, no Rio Cumprido, desabou na manhã desta segunda-feira (16). O Corpo de Bombeiros foi acionado e, felizmente, não houve vítimas. 
Por meio de nota, o clube informou que está fechado por tempo indeterminado, até que as avaliações técnicas e reparos estruturais sejam feitos, e seja seguro retornar com as atividades. A instituição esclareceu que a diretoria já acompanhava e tratava a questão estrutural do telhado, mas que parte das intervenções dependia de trâmites junto ao seguro e aos órgãos competentes da Prefeitura do Rio.
A associação foi criada em 1930 para reunir os portugueses e funcionar como um espaço de preservação da cultura luso-brasileira. A Casa dos Poveiros conta, também, com piscina e quadra de esportes.
Você pode gostar
Comentários

Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.

mais notícias
Mais de Rio de Janeiro
[an error occurred while processing the directive]