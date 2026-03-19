O ônibus itinerante do programa ficará até o dia 3 de abril - Divulgação

O ônibus itinerante do programa ficará até o dia 3 de abril Divulgação

Publicado 19/03/2026 18:24





Para garantir o atendimento, os tutores precisam realizar o agendamento prévio pelo



Além da cirurgia, os pets também receberão microchips de identificação subcutâneos, que armazenam dados de contato dos donos em um banco nacional. A iniciativa, que já realizou mais de 3.500 castrações no estado este ano, conta com uma equipe de 20 profissionais e busca aumentar a expectativa de vida dos animais domésticos. Rio - A castração de cães e gatos para moradores de Jacarepaguá será de acesso gratuito a partir da próxima segunda-feira (23). O ônibus itinerante do programa 'Castra Mais RJ' ficará estacionado o ParkJacarepaguá até o dia 3 de abril, oferecendo cerca de 300 esterilizações diárias.Para garantir o atendimento, os tutores precisam realizar o agendamento prévio pelo site oficial do projeto . Além disso, é obrigatório que os animais estejam cadastrados no SinPatinhas, plataforma do Governo Federal acessada via Gov.br. O serviço funcionará de segunda a sexta-feira, das 8h às 15h.Além da cirurgia, os pets também receberão microchips de identificação subcutâneos, que armazenam dados de contato dos donos em um banco nacional. A iniciativa, que já realizou mais de 3.500 castrações no estado este ano, conta com uma equipe de 20 profissionais e busca aumentar a expectativa de vida dos animais domésticos.