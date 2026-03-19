O ônibus itinerante do programa ficará até o dia 3 de abril Divulgação
Para garantir o atendimento, os tutores precisam realizar o agendamento prévio pelo site oficial do projeto. Além disso, é obrigatório que os animais estejam cadastrados no SinPatinhas, plataforma do Governo Federal acessada via Gov.br. O serviço funcionará de segunda a sexta-feira, das 8h às 15h.
Além da cirurgia, os pets também receberão microchips de identificação subcutâneos, que armazenam dados de contato dos donos em um banco nacional. A iniciativa, que já realizou mais de 3.500 castrações no estado este ano, conta com uma equipe de 20 profissionais e busca aumentar a expectativa de vida dos animais domésticos.
Local: ParkShopping - Estrada de Jacarepaguá, 6.069 - Jacarepaguá
Data: 23/03 a 03/04
Horário: 8h às 15h
Agendamento: castramaisrj2.com.br/
Pré-requisito: cadastro do animal no SinPatinhas (Gov.br)
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