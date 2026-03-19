Peritos da Coordenadoria de Segurança e Inteligência (CSI/MPRJ) estiveram na casa situada em um beco onde ocorreram parte das mortes durante a operação policial - Divulgação/Ministério Público RJ

Peritos da Coordenadoria de Segurança e Inteligência (CSI/MPRJ) estiveram na casa situada em um beco onde ocorreram parte das mortes durante a operação policialDivulgação/Ministério Público RJ

Publicado 19/03/2026 19:14





Nesta quinta-feira (19), promotores do Grupo de Atuação Especializada em Segurança Pública (Gaesp) e peritos do próprio MP estiveram em uma casa localizada em um beco com acesso pela Rua Barão de Petrópolis, onde parte das mortes ocorreu durante a operação. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) acompanha as investigações sobre a operação policial realizada na quarta-feira (18), no Morro dos Prazeres, em Santa Teresa, que deixou oito mortos — um morador e sete suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas. Nesta quinta-feira (19), promotores do Grupo de Atuação Especializada em Segurança Pública (Gaesp) e peritos do próprio MP estiveram em uma casa localizada em um beco com acesso pela Rua Barão de Petrópolis, onde parte das mortes ocorreu durante a operação.