Policiamento reforçado no Rio Comprido após morte do chefe do tráfico - Reginaldo Pimenta/Agência O DIA

Policiamento reforçado no Rio Comprido após morte do chefe do tráficoReginaldo Pimenta/Agência O DIA

Publicado 18/03/2026 13:12





De acordo com o tenente-coronel Marcelo Corbage, comandante do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), as equipes tentavam uma negociação quando foram atacadas a tiros e reagiram. Na residência, o morador acabou baleado e não resistiu.



"No momento de uma ação covarde, eles entraram na residência, colocaram um casal como reféns e no momento que a gente estava buscando uma solução pacífica, uma negociação, houveram disparos de dentro da residência, na qual o senhor Leandro acabou sofrendo o primeiro PAF na região da cabeça. Então a nossa tropa respondeu imediatamente o fogo, onde houve essa ação de neutralização desses seis criminosos", explicou o coronel. Rio - O morador Leandro Silva Souza morreu baleado após ser feito refém por bandidos dentro da própria casa durante uma operação da Polícia Militar no Morro dos Prazeres, na Região Central, na manhã desta quarta-feira (18). Na ação, o chefe do tráfico da localidade, Claudio Augusto dos Santos, o "Jiló", de 55 anos , e seis criminosos também morreram.De acordo com o tenente-coronel Marcelo Corbage, comandante do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), as equipes tentavam uma negociação quando foram atacadas a tiros e reagiram. Na residência, o morador acabou baleado e não resistiu."No momento de uma ação covarde, eles entraram na residência, colocaram um casal como reféns e no momento que a gente estava buscando uma solução pacífica, uma negociação, houveram disparos de dentro da residência, na qual o senhor Leandro acabou sofrendo o primeiro PAF na região da cabeça. Então a nossa tropa respondeu imediatamente o fogo, onde houve essa ação de neutralização desses seis criminosos", explicou o coronel.





Durante a operação, outras quatro pessoas foram presas enquanto tentavam bloquear vias no Rio Comprido. No local,



Segundo o secretário de Polícia Militar, coronel Marcelo Menezes, a equipe havia localizado o esconderijo de Jiló na terça (17). O criminoso tinha mais de 135 passagens pela polícia. A mulher da vítima, também feita refém, precisou ser amparada, mas não sofreu ferimentos. "A gente conseguiu tirar ela com segurança, em estado de choque, e nós estamos agora conduzindo ela para que possa prestar todo depoimento", acrescentou Corbage.Durante a operação, outras quatro pessoas foram presas enquanto tentavam bloquear vias no Rio Comprido. No local, sete ônibus tiveram as chaves retiradas e acabaram sendo usados como barricadas. Entre eles, um foi incendiado na Avenida Paulo de Frontin, no acesso ao Túnel Rebouças. Devido a violência, comércios fecharam as portas.Segundo o secretário de Polícia Militar, coronel Marcelo Menezes, a equipe havia localizado o esconderijo de Jiló na terça (17). O criminoso tinha mais de 135 passagens pela polícia.

Em coletiva de imprensa, as equipes apresentaram a extensa ficha criminal do traficante, uma das mais antigas lideranças do Comando Vermelho.



"Ele é um traficante sanguinário, liderava ações criminosas, promovia sequestros, roubos, tem 135 anotações criminais", frisou.

Saiba mais sobre Jiló

O criminoso era uma das principais lideranças do Comando Vermelho e tinha mais de 135 passagens pela polícia. Ele também é um dos envolvidos na morte do turista italiano Roberto Bardella, de 52 anos, em dezembro de 2016, no Morro dos Prazeres.



Na época do crime, ele tinha sido solto havia apenas 30 dias. Ele foi preso nos anos 1990, recebeu progressão de pena, mas não a cumpriu, sendo novamente detido em 2012.



Contra o criminoso, constavam cerca de 10 mandados de prisão em aberto.