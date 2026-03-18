Ônibus foi incendiado na Avenida Paulo de Frontin - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Ônibus foi incendiado na Avenida Paulo de FrontinReginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 18/03/2026 11:37

Rio - Após a morte do chefe do tráfico do Morro dos Prazeres , Claudio Augusto dos Santos, o "Jiló", de 55 anos, criminosos usaram sete ônibus como barricadas em vias principais do Rio Comprido, na Região Central, na manhã desta quarta-feira (18). Em meio ao clima de tensão, um dos veículos foi incendiado na Avenida Paulo de Frontin, no acesso ao Túnel Rebouças.

Ainda na ação, outros seis bandidos e um morador, identificado como Leandro Silva Souza, morreram baleados. Por medo da violência, comércios chegaram a fechar as portas no início da tarde.

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Até às 13h50, a Avenida Paulo de Frontin, no sentido Túnel Rebouças, ficou completamente interditada, na altura da Rua do Bispo. Após esse horário, uma faixa foi liberada. Bombeiros já apagaram o fogo e o ônibus foi retirado da via.

O incêndio, ocorrido próximo à Praça Condessa Paulo de Fontin, provocou transtorno no trânsito da região. De acordo com o Centro de Operações e Resiliência (COR), houve retenções a partir do acesso pela Avenida Presidente Vargas.

O COR orienta o desvio pelas ruas Sampaio Viana e do Bispo, além do Elevado da Avenida Paulo de Frontin, que chegou a ter uma faixa interditada para trabalho do Corpo de Bombeiros.

Policiais militares bloquearam os acessos à Rua Estrela, próximo ao Hospital Amparo. Comércios fecharam as portas como forma de segurança.

Em outro ponto da região, uma barricada foi incendiada na Avenida Chile, em frente à Catedral Metropolitana.

De acordo com o Rio Ônibus, no momento, 10 linhas estão sofrendo desvios de itinerário tanto no Rio Comprido, quanto em Santa Teresa. O policiamento está reforçado na região.

Veja vídeo de ônibus incendiado

Bandidos ateam fogo em ônibus na Avenida Paulo de Frontin, no Rio Comprido, na Região Central, após morte de chefe do tráfico do Morro dos Prazeres, o "Jiló", nesta quarta-feira (18).



Crédito: Rede Social pic.twitter.com/Huor77Clm4 — Jornal O Dia (@jornalodia) March 18, 2026

Ônibus atravessados:

A72088 - 410 Saens Pena x Gávea

A72034 - 410 Saens Pena x Gávea

A48062 - 202 Rio Comprido x Castelo

A48046 - 202 Rio Comprido x Castelo

A72061 - 111 Central x Leblon (incendiado)

A72089 - 507 Silvestre x Largo do Machado

A72058 - 007 Silvestre x Central



Linhas impactadas:

201 Santa Alexandrina x Castelo

202 Rio Comprido x Castelo

410 Saens Pena x Gávea

133 Largo do Machado x Terminal Gentileza

006 Silvestre x Castelo

007 Silvestre x Central

507 Silvestre x Largo do Machado

111 Central x Leblon

109 São Conrado x Terminal Gentileza

014 Paula Mato x Central A72088 - 410 Saens Pena x GáveaA72034 - 410 Saens Pena x GáveaA48062 - 202 Rio Comprido x CasteloA48046 - 202 Rio Comprido x CasteloA72061 - 111 Central x Leblon (incendiado)A72089 - 507 Silvestre x Largo do MachadoA72058 - 007 Silvestre x Central201 Santa Alexandrina x Castelo202 Rio Comprido x Castelo410 Saens Pena x Gávea133 Largo do Machado x Terminal Gentileza006 Silvestre x Castelo007 Silvestre x Central507 Silvestre x Largo do Machado111 Central x Leblon109 São Conrado x Terminal Gentileza014 Paula Mato x Central

Entenda o caso

Desde as primeiras horas da manhã, mais de 150 PMs atuaram nos morros dos Prazeres, Fallet, Fogueteiro, Coroa, Escondidinho e Paula Ramos. A operação buscou combater roubos de veículos e o tráfico de drogas e contou com apoio de policiais do 5º BPM (Praça da Harmonia), além de basear em informações da Subsecretaria de Inteligência.



Segundo a PM, "Jiló" morreu em confronto com agentes do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope). Ele chegou a ser socorrido e encaminhado ao Hospital Municipal Souza Aguiar, mas não resistiu aos ferimentos. Além dele, outros seis criminosos e um morador foram mortos.

De acordo com o tenente-coronel Marcelo Corbage, comandante do Bope, os bandidos invadiram uma casa e fizeram dois moradores reféns. Equipes tentavam uma negociação quando foram atacados a tiros e reagiram. Na residência, o morador Leandro Silva Souza acabou baleado e não resistiu. A mulher dele não sofreu ferimentos.

Quem era Jiló?

O criminoso era uma das principais lideranças do Comando Vermelho e tinha mais de 135 passagens pela polícia. Ele também é um dos envolvidos na morte do turista italiano Roberto Bardella, de 52 anos, em dezembro de 2016, no Morro dos Prazeres.



Na época do crime, "Jiló" tinha sido solto havia apenas 30 dias. Ele foi preso nos anos 1990, recebeu progressão de pena, mas não a cumpriu, sendo novamente detido em 2012.



Contra o criminoso, constavam cerca de 10 mandados de prisão em aberto.