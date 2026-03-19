Publicado 19/03/2026 00:00

Ao alertar para o risco de greve dos caminhoneiros e defender “união”, Hugo Motta sinaliza preocupação com os impactos logísticos e econômicos de uma paralisação. O tema volta a exigir coordenação política diante de um setor com histórico de mobilização nacional.

A investigação do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro sobre o ataque a um secretário no Rio indica a gravidade do caso e a necessidade de esclarecer circunstâncias e responsáveis. O episódio chama atenção para a exposição de autoridades a episódios de violência.