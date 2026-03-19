Felipe (E) e Luiz Felipe foram autuados por tráfico de drogas e associação para o tráfico - Reprodução

Felipe (E) e Luiz Felipe foram autuados por tráfico de drogas e associação para o tráfico Reprodução

Publicado 19/03/2026 16:53

Rio - Policiais da 16ª DP (Barra da Tijuca) prenderam, nesta quinta-feira (19), dois traficantes por um esquema de entrega de drogas em bairros das zonas Sul e Sudoeste. Felipe Quintela Avelar, de 23 anos, e Luiz Felipe Brasil Paes, de 21, operavam o 'Disque Droga', como é conhecida a modalidade, em um apartamento na Barra Olímpica.

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A reportagem de O DIA apurou com uma fonte ligada à Polícia Civil que os detidos, jovens de classe média, usavam o local para realizar toda a logística do crime, do armazenamento do material ilícito à distribuição, passando pelo preparo e o embalo. As investigações apontam que as entregas eram destinadas a clientes da Zona Sul e do Recreio dos Bandeirantes, da Barra da Tijuca e de Jacarepaguá, na Sudoeste.

No momento da abordagem, Luiz Felipe tentou fugir pela varanda do apartamento, a fim de acessar outra unidade, mas acabou alcançado pelos agentes, que tiveram apoio de policiais militares do programa Segurança Presente da Barra Olímpica.

No imóvel, as equipes apreenderam de 7 kg da droga “dry”, também conhecida como “maconha gourmet”, que consiste numa forma altamente concentrada de haxixe. A substância, popular em festas eletrônicas e entre consumidores de classe média alta, tem maior valor de mercado e potência alucinógena superior à da maconha convencional.

Os agentes também recolheram outros itens como aparelhos celulares; embalagens, etiquetas e panfletos usados com a finalidade de disfarçar a ilegalidade do negócio; dinheiro em espécie; e quantidade de drogas, avaliada em cerca de R$ 300 mil.

A Polícia Civil autuou os homens em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas - Felipe, conhecido como FP, já tinha passagens pela polícia, sendo apontado como autor de outros crimes como violência doméstica e estelionato.

A dupla foi encaminhada a uma unidade prisional do Estado, onde permanece à disposição da Justiça. As investigações seguem para identificar e localizar outros integrantes do esquema e os fornecedores da droga.