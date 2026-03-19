Trio é procurado pela morte do policial militar Marcelo José Batista - Divulgação / Disque Denúncia

Trio é procurado pela morte do policial militar Marcelo José BatistaDivulgação / Disque Denúncia

Publicado 19/03/2026 16:17

Gabriel Pinagé do Carmo Maria, vulgo 'Shell', de 30 anos, Gabriel Paulo Nísio Ferreira, o 'Coquinho', de 28, e Alexsandro Teixeira Torres, o 'Branco', de 32, são acusados de participar da execução do PM.

De acordo com as investigações, 'Shell' foi o autor dos disparos, 'Coquinho' conduziu o veículo e 'Branco', fez o monitoramento aéreo da vítima e a coordenação estratégica da ação. Um quarto envolvido, Abraão Ligeiro de Souza, vulgo 'Du Vaca', morto em 16 de fevereiro deste ano, recolheu o armamento que estava com a vítima.

O cabo era lotado no 41º BPM (Irajá) e passava pela Avenida Brasil, sentido Zona Oeste, por volta das 4h30, quando foi atacado pelos criminosos, que fugiram na sequência. O carro da vítima ficou com diversas marcas de tiros. De acordo com as investigações, o policial foi executado em meio à disputa entre traficantes do Comando Vermelho e milicianos que atuam na região do Catiri. A vítima estava sendo monitorada por criminosos com o uso de um drone.

Os três procurados são integrantes da facção criminosa Comando Vermelho (CV). Eles obedecem às ordens do ex-miliciano Rodney Lima de Freitas, o 'RD', apontado como responsável por operacionalizar os ataques do tráfico na região da Zona Oeste.

Contra os três envolvidos na morte do PM, foi expedido um mandado de prisão preventiva pela 1ª Vara Criminal da Capital, pelo crime de Homicídio Qualificado. O Disque Denúncia pede para que quem tenha informações sobre a localização dos três criminosos entre em contato pelos seguintes canais de atendimento:

Central de atendimento/Call Center: (21) 2253 1177 ou 0300-253-1177

WhatsApp Anonimizado: (21) 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)

Aplicativo: Disque Denúncia RJ

Anonimato Garantido

