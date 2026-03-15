Uma carabina, duas pistolas e um rádio foram apreendidos na Vila Sapê - @pmerj

Uma carabina, duas pistolas e um rádio foram apreendidos na Vila Sapê@pmerj

Publicado 15/03/2026 09:56

Rio - Quatro homens foram presos em flagrante por policiais do 18º BPM (Jacarepaguá), neste sábado (14), durante ação na comunidade Vila Sapê, em Curicica, na Zona Sudoeste.



Segundo informações divulgadas pela Polícia Militar, os agentes também apreenderam uma carabina, duas pistolas e um rádio comunicador com os bandidos.

A corporação, no entanto, não divulgou para qual DP a ocorrência foi encaminhada.

A Vila Sapê vem sendo alvo de disputa entre facções criminosas nos últimos meses.