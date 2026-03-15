Renan Guimarães de Souza Augusto utilizou uma touca ninja para invadir a casa - Reprodução

Renan Guimarães de Souza Augusto utilizou uma touca ninja para invadir a casaReprodução

Publicado 15/03/2026 19:54

Rio - Policiais da Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Nova Iguaçu prenderam, neste domingo (15), Renan Guimarães de Souza Augusto, de 39 anos, por invadir a casa da ex-mulher para tentar matá-la. Ele foi detido no momento em que trabalhava em um restaurante na Barra da Tijuca, na Zona Sudoeste do Rio.

Em depoimento, a vítima relatou que manteve uma união estável por nove anos com Renan, mas o casal estava separado há cerca de um ano. Além disso, contou que o ex-marido tinha autorização para visitar o filho uma vez por semana.

Um vídeo gravado por câmera de segurança mostra Renan, que é praticante de artes marciais, colocando uma touca ninja e invadindo a casa no bairro de Austin, em Nova Iguaçu, pela janela da cozinha. Ele entrou no imóvel e pulou em cima da mulher, que estava deitada na cama, pressionando o rosto dela com as duas mãos para impedir que ela respirasse. A vítima começou a se debater e conseguiu atingir a cabeça do ex-marido com um ferro de passar roupa.

Renan continuou com as agressões e estrangulou a ex-companheira com um golpe conhecido como "mata-leão", gritando que a mataria. No entanto, a ex-mulher conseguiu atingir o agressor novamente com o ferro de passar roupa. Nesse momento, ele se levantou e fugiu da casa.

A vítima registrou ocorrência na Deam de Nova Iguaçu e os policiais prenderam Renan neste domingo. "Parece cena de filme, mas infelizmente não é. A Polícia Civil conseguiu prendê-lo e ele responderá por tentativa de feminicídio. Ele disse aos policiais que já ia 'meter o pé', porque alguém avisou que a polícia estava atrás dele", informou a delegada Mônica Areal, titular da especializada.