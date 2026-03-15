Bombeiros utilizaram um helicóptero para resgatar a vítima - Reprodução

Bombeiros utilizaram um helicóptero para resgatar a vítimaReprodução

Publicado 15/03/2026 17:36

Rio - Um homem, de aproximadamente 38 anos, foi socorrido em estado grave após um acidente na manhã deste domingo (15), na Praia da Macumba, no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Sudoeste do Rio. Informações iniciais indicam que ele estava surfando e o mar agitado fez com que ele fosse atingido pela própria prancha.

O caso aconteceu por volta das 10h30 e a vítima precisou ser socorrida por um helicóptero dos Bombeiros com ajuda dos guarda-vidas do quartel da Barra da Tijuca. O homem foi encaminhado em estado grave ao Hospital Municipal Miguel Couto, no Leblon, na Zona Sul, onde segue internado.