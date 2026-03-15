Bombeiros utilizaram um helicóptero para resgatar a vítimaReprodução
Surfista é resgatado em estado grave na Praia da Macumba
Homem, de aproximadamente 38 anos, teria ficado ferido ao ser atingido pela própria prancha
Combate ao Sedentarismo é celebrado no mês de março
Exercitar-se é preciso até para que a mente também funcione bem
Homem é preso por invadir a casa da ex-mulher e tentar matá-la em Nova Iguaçu
Renan Guimarães de Souza Augusto manteve uma relação por nove com a vítima e os dois tem um filho juntos
Operação contra tráfico internacional de animais silvestres termina com três presos na Baixada
Equipes encontraram uma iguana morta, saguis, jabutis e aves sendo comercializados em uma feira de rua, em Duque de Caxias
Surfista é resgatado em estado grave na Praia da Macumba
Homem, de aproximadamente 38 anos, teria ficado ferido ao ser atingido pela própria prancha
Mais de 200 famílias são sorteadas para moradias no Complexo do Alemão
Condomínio Só Vitória está sendo construído na Avenida Itaóca
Apesar do início de semana ensolarado, chuva deve chegar ao Rio nos próximos dias; veja a previsão
Previsão aponta garoa leve e queda na temperatura a partir de quinta-feira
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.