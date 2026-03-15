Idoso morreu após ser atropelado por caminhão em Coelho NetoReprodução / Redes Sociais

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Um homem, de 73 anos, morreu após ser atropelado por um caminhão da Comlurb na Rua Ouseley, próximo à Avenida Brasil, em Coelho Neto, Zona Norte do Rio, na noite deste sábado (14).

De acordo com informações divulgadas pelo Corpo de Bombeiros, o 8° GBM, localizado em Campinho, foi acionado por volta das 21h para a ocorrência. A vítima, um idoso, que não teve a identidade divulgada, não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

A remoção do corpo para o IML foi realizada no início da madrugada de domingo (15).

As circunstâncias do atropelamento, no entanto, ainda são desconhecidas. A reportagem procurou a Companhia Municipal de Limpeza Urbana (Comlurb) para obter mais detalhes sobre o caso e aguarda retorno. O espaço segue aberto para manifestação.

A Polícia Civil informou que o caso foi registrado na 40ª DP (Honório Gurgel). "Diligências estão em andamento para apurar os fatos", disse, ainda, a corporação.
 
* Reportagem do estagiário Guilherme Domingues, sob supervisão de Raphael Perucci
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