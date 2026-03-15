Ana Paula Lourenço e sua filha Laura comemoraram o novo apartamento - Divulgação / Governo do Rio

Ana Paula Lourenço e sua filha Laura comemoraram o novo apartamentoDivulgação / Governo do Rio

Publicado 15/03/2026 16:06

Rio - O Governo do Rio realizou, neste sábado (14), o sorteio de 220 moradias destinadas a famílias do Complexo do Alemão. O evento ocorreu na Avenida Itaóca, localizada próxima à UPA da comunidade, onde está sendo construído o condomínio Só Vitória, com 440 apartamentos. A iniciativa é coordenada pela Secretaria de Estado de Habitação de Interesse Social e integra um investimento de cerca de R$ 102 milhões.

O empreendimento é formado por 11 blocos, com apartamentos de 41,60 m² compostos por sala, banheiro social, cozinha com área de serviço e dois quartos. Ainda no Complexo do Alemão, está sendo construído o condomínio Ana Celina do Nascimento, que contará com 320 moradias.

"A casa própria transforma a vida das pessoas, traz segurança e esperança para o futuro. É uma conquista para o Complexo do Alemão e para todo o estado do Rio de Janeiro. Nosso objetivo é ampliar cada vez mais as políticas habitacionais e levar dignidade para quem mais precisa. Estamos trabalhando para transformar realidades, garantir infraestrutura e oferecer oportunidades para as famílias fluminenses reconstruírem suas histórias com mais segurança e qualidade de vida", comentou o governador Cláudio Castro.

"Hoje a gente não está falando apenas de apartamentos, estamos falando de sonhos que começam a se tornar realidade. Cada família sorteada aqui carrega uma história de luta, de esperança e de vontade de construir um futuro melhor. Ver essas pessoas conquistando suas próprias moradias é algo que emociona e reforça o nosso compromisso de trabalhar todos os dias para levar dignidade, qualidade de vida e oportunidades para os cidadãos. Esse é o tipo de transformação que nos move no serviço público", acrescentou o secretário estadual de Habitação de Interesse Social, Bruno Dauaire.

A futura moradora Ana Paula Lourenço se emocionou ao ter seu nome anunciado. "Eu estou muito emocionada, pois esse é o grande sonho da minha vida. A minha filha Laura ora todos os dias por esse apartamento, então esse momento é resposta para as orações dela! Finalmente ela vai ter um quartinho", celebrou.