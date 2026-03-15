Niteroienses aproveitaram o tempo para praticar exercício na Praia de Icaraí - Érica Martin / Agência O Dia

Niteroienses aproveitaram o tempo para praticar exercício na Praia de IcaraíÉrica Martin / Agência O Dia

Publicado 15/03/2026 15:45

Rio - O tempo deve variar durante a semana no Rio de Janeiro. Nos primeiros dias, a previsão aponta que o céu deve ficar com poucas nuvens, mas uma chuva chega entra quarta (18) e quinta-feira (19. Neste domingo (15), o sol ensolarado permitiu que os niteroienses puderam aproveitar a Praia de Icaraí, descansando nas areias e praticando exercício no calçadão com vista para o Pão de Açúcar e o Cristo Redentor.

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Na segunda-feira (16), o tempo estável também permite a volta à praia: com o céu encoberto, a temperatura deve passar de 30º C. O cenário permanece semelhante na terça-feira (17), ensolarado com máxima de 32º C e mínima de 17º C.

A instabilidade começa na quarta-feira (18), com aumento na quantidade de nuvens, apesar do calor se manter no Rio. A chuva, no entanto, deve chegar na quinta-feira (19), com a temperatura caindo e ficando entre 27º C e 20º C. A previsão aponta para uma garoa leve e passageira entre o fim da tarde e noite.

Às vésperas do fim de semana, o tempo continua instável. As pancadas de chuva na sexta-feira (20) devem ser ainda mais intensas do que no dia anterior, com máxima de 29º C e mínima de 22º C.