Dourado, apontado como chefe do tráfico em Petrópolis, foi preso na Costa Verde - Divulgação

Dourado, apontado como chefe do tráfico em Petrópolis, foi preso na Costa VerdeDivulgação

Publicado 15/03/2026 13:28

Rio – Um homem apontado pela Polícia Civil como chefe do tráfico de drogas em comunidades de Petrópolis, na Região Serrana, foi preso neste sábado (14) em um resort de luxo na Costa Verde, Sul Fluminense. A captura se deu através da ação de agentes da Subsecretaria de Inteligência (Ssinte).

Matheus Eduardo Tentempo Lima, conhecido como Dourado, é ligado ao Comando Vermelho e estava foragido da Justiça há mais de nove anos. Contra ele, foram cumpridos quatro mandados de prisão.

Segundo a Polícia Civil, Dourado morava na comunidade Parque União, no Complexo da Maré, Zona Norte do Rio, onde mantinha contato com outras lideranças da facção.

As investigações também apontam que Dourado teria participado do planejamento de um ataque contra policiais da 105ª DP (Petrópolis).

Matheus possui oito anotações, incluindo registros por tráfico de drogas, associação para o tráfico e homicídio qualificado. Ele foi capturado no local onde estava hospedado.

