Rio - Uma tentativa de assalto contra um policial militar terminou em troca de tiros na manhã deste domingo (15), em Vila Isabel, na Zona Norte. O crime ocorreu próximo ao Hospital Universitário Pedro Ernesto, no Boulevard 28 de Setembro, principal via do bairro, deixando moradores e motoristas em pânico.
De acordo com o comando do 6º BPM (Tijuca), o agente estava a caminho do serviço, em seu carro particular, no momento em que foi abordado por dois homens armados em uma moto. O PM reagiu ao assalto e trocou tiros com os bandidos.
Vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que um dos criminosos aponta a arma contra o militar, dando início a um intenso tiroteio.
Vídeo
Tentativa de assalto contra policial militar termina em tiroteio em Vila Isabel, na Zona Norte do Rio, neste domingo.
Equipes do 6º BPM (Tiuca) foram acionadas, mas os assaltantes conseguiram fugir. Apesar do susto, não houve registro de feridos e a vítima foi encaminhada à 20ª DP (Vila Isabel) para registrar a ocorrência.
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