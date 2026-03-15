Bandido tentou assaltar policial na Boulevard 28 de Setembro - Reprodução

Bandido tentou assaltar policial na Boulevard 28 de SetembroReprodução

Publicado 15/03/2026 14:18

Rio - Uma tentativa de assalto contra um policial militar terminou em troca de tiros na manhã deste domingo (15), em Vila Isabel, na Zona Norte. O crime ocorreu próximo ao Hospital Universitário Pedro Ernesto, no Boulevard 28 de Setembro, principal via do bairro, deixando moradores e motoristas em pânico.

De acordo com o comando do 6º BPM (Tijuca), o agente estava a caminho do serviço, em seu carro particular, no momento em que foi abordado por dois homens armados em uma moto. O PM reagiu ao assalto e trocou tiros com os bandidos.

Vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que um dos criminosos aponta a arma contra o militar, dando início a um intenso tiroteio.

Vídeo

Tentativa de assalto contra policial militar termina em tiroteio em Vila Isabel, na Zona Norte do Rio, neste domingo.



Reprodução / Redes sociais pic.twitter.com/8aHGPsPGDp — Jornal O Dia (@jornalodia) March 15, 2026

Equipes do 6º BPM (Tiuca) foram acionadas, mas os assaltantes conseguiram fugir. Apesar do susto, não houve registro de feridos e a vítima foi encaminhada à 20ª DP (Vila Isabel) para registrar a ocorrência.