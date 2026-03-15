Quatro fuzis foram apreendidos em Caxias - Divulgação

Quatro fuzis foram apreendidos em CaxiasDivulgação

Publicado 15/03/2026 11:51

Rio - Jorge Luiz da Silva, de 31 anos, Fábio Ricardo Lobo, 39, André Garcia de Oliveira, 21, e um quarto homem ainda não identificado, foram presos com quatro fuzis na manhã deste domingo (15), em Duque de Caxias, na Baixada. O grupo, suspeito de integrar a fação Comando Vermelho, estava em um carro na Avenida Presidente Kennedy, em um dos acessos à comunidade do Dique, quando acabou cercado por policiais do 15º BPM.



Segundo a Polícia Militar, o setor de inteligência já estava monitorando os suspeitos. Durante a revista, além do armamento, os agentes encontraram diversos carregadores e munições. Na delegacia, os policiais confirmaram que dois dos homens já eram considerados foragidos da Justiça por outros crimes.



A PM também informou que o grupo é investigado por atuar em roubos de carga e de veículos em pontos estratégicos, como a Linha Vermelha e a Rodovia Washington Luiz.

A 60ª DP (Campos Elíseos) registrou o caso.