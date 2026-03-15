Prefeitura divulgou simulação de como ficará o Parque Terra Prometida - Divulgação

Prefeitura divulgou simulação de como ficará o Parque Terra PrometidaDivulgação

Publicado 15/03/2026 13:19

Rio - A prefeitura iniciou, neste sábado (14), as obras do Parque Terra Prometida, em Santa Cruz, na Zona Oeste. A meta é transformar a área da antiga Cidade das Crianças em um polo de turismo religioso e cultural.



Com aproximadamente 200 mil metros quadrados, o parque foi dimensionado para receber, em média, 10 mil pessoas por dia, podendo alcançar até 70 mil visitantes em grandes eventos. A nave principal terá capacidade para 7 mil pessoas. O complexo contará ainda com um palco externo e uma esplanada, garantindo infraestrutura adequada para celebrações e programações de grande porte.

"Esse é um local que vai tratar da fé judaica-cristã, contando um pouco da história dos cinco primeiros livros da Bíblia. Vai ter espaço para eventos, um grande templo com sete mil lugares, pia batismal, Monte Sinai, Mar Vermelho. Enfim, é um lugar que será um espaço de encontro e de fé para uma parte importante da nossa cidade: católicos, evangélicos, judeus. As igrejas cumprem um papel social importante na cidade, e sempre vamos ajudar, estimular e incentivar eventos, encontros e homenagens", afirmou o prefeito Eduardo Paes, que apresentou o projeto oficial neste sábado (14).



Entre os ambientes previstos estão o Jardim do Éden, o percurso sensorial dos Dez Mandamentos e o Caminho do Mar Vermelho, que contará com experiência simbólica de “andar sobre as águas”. O projeto inclui ainda os montes das Oliveiras, Sinai e Sião, destinados a momentos de oração e contemplação, integrando espiritualidade, paisagismo e convivência.



A proposta também prioriza a reutilização de estruturas existentes. O antigo planetário será transformado no Cinema 360º Gênesis, enquanto o teatro passará por reformulação para se tornar um moderno Centro de Convenções, ampliando a vocação do espaço para atividades culturais e institucionais.



Implantação



A implantação do Parque Terra Prometida será realizada em etapas. Na primeira fase estão previstas a demolição das estruturas remanescentes da antiga Cidade das Crianças e a execução de serviços de terraplanagem. O pacote inclui ainda melhorias nas vias de acesso do entorno e a urbanização da Estrada do Guandu, em frente ao futuro parque.



Na etapa seguinte, segundo a prefeitura, o projeto avança com a implantação das estruturas centrais do complexo. Entre elas estão a Nave Ecumênica, o Centro de Convenções, o Cinema 360º Gênesis e os espaços temáticos que compõem o percurso histórico do parque. Também estão previstas a construção de uma alça de acesso à Avenida Brasil e de um estacionamento com capacidade para aproximadamente 100 ônibus.





