Prefeitura divulgou simulação de como ficará o Parque Terra PrometidaDivulgação
Com aproximadamente 200 mil metros quadrados, o parque foi dimensionado para receber, em média, 10 mil pessoas por dia, podendo alcançar até 70 mil visitantes em grandes eventos. A nave principal terá capacidade para 7 mil pessoas. O complexo contará ainda com um palco externo e uma esplanada, garantindo infraestrutura adequada para celebrações e programações de grande porte.
Entre os ambientes previstos estão o Jardim do Éden, o percurso sensorial dos Dez Mandamentos e o Caminho do Mar Vermelho, que contará com experiência simbólica de “andar sobre as águas”. O projeto inclui ainda os montes das Oliveiras, Sinai e Sião, destinados a momentos de oração e contemplação, integrando espiritualidade, paisagismo e convivência.
A proposta também prioriza a reutilização de estruturas existentes. O antigo planetário será transformado no Cinema 360º Gênesis, enquanto o teatro passará por reformulação para se tornar um moderno Centro de Convenções, ampliando a vocação do espaço para atividades culturais e institucionais.
Implantação
A implantação do Parque Terra Prometida será realizada em etapas. Na primeira fase estão previstas a demolição das estruturas remanescentes da antiga Cidade das Crianças e a execução de serviços de terraplanagem. O pacote inclui ainda melhorias nas vias de acesso do entorno e a urbanização da Estrada do Guandu, em frente ao futuro parque.
Na etapa seguinte, segundo a prefeitura, o projeto avança com a implantação das estruturas centrais do complexo. Entre elas estão a Nave Ecumênica, o Centro de Convenções, o Cinema 360º Gênesis e os espaços temáticos que compõem o percurso histórico do parque. Também estão previstas a construção de uma alça de acesso à Avenida Brasil e de um estacionamento com capacidade para aproximadamente 100 ônibus.
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