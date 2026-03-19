Comércios voltaram a fechar na manhã desta quinta-feira no Rio Comprido - Reginaldo Pimenta/Agência O DIA

Comércios voltaram a fechar na manhã desta quinta-feira no Rio CompridoReginaldo Pimenta/Agência O DIA

Publicado 19/03/2026 07:04

Rio - Após a morte do chefe do Morro dos Prazeres, Claudio Augusto dos Santos, o "Jiló", de 55 anos , durante uma operação da PM na quarta-feira (18), o policiamento no Rio Comprido, na Região Central, segue reforçado com equipes dos batalhões da área e tropas especiais nesta quinta (19). Ao longo da manhã, bandidos armados passaram de moto mandando fechar novamente os comércios em vias de acesso à comunidade.

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As lojas ainda chegaram a abrir por volta das 9h, mas funcionaram por menos de 2h nas imediações da Praça Condessa Paulo de Frontin, assim como em trechos das ruas Estrela, Santa Alexandrina, Aristides Lobo, Campos da Paz e Itapiru.

Apesar de diversas viaturas da PM passarem a manhã baseadas na Praça Condessa Paulo de Frontin e na Rua Aristides Lobo, dois dos pontos mais movimentos do Rio Comprido, o clima ainda é de muita tensão no local.



Também durante a manhã, pelo menos três linhas tiveram itinerários impactos preventivamente por questões de segurança: 133 (Largo do Machado x Terminal Gentileza); 607 (Cascadura x Rio Comprido); e 711 (Rocha Miranda x Rio Comprido).

Além disso, escolas municipais também tiveram as aulas suspensas. Segundo a Secretaria Municipal de Educação, no Fallet/Fogueteiro, três unidades foram impactadas. Na comunidade da Coroa, outras duas escolas. No Escondidinho e no Morro dos Prazeres, um colégio em cada comunidade teve o funcionamento interrompido.

No dia anterior, sete coletivos foram usados como barricadas. Um deles terminou incendiado na Avenida Paulo de Frontin, no acesso ao Túnel Rebouças, interditando a via, o que provocou retenções no trânsito a partir da Avenida Presidente Vargas.

Morador morto em confronto

morador Leandro Silva Souza morreu baleado após ser feito refém por bandidos dentro da própria casa durante uma operação da Polícia Militar no Morro dos Prazeres, na Região Central. Na ação, seis criminosos morreram.

De acordo com o tenente-coronel Marcelo Corbage, comandante do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), as equipes tentavam uma negociação quando foram atacadas a tiros e reagiram. Na residência, o morador acabou baleado e não resistiu. A vítima estava acompanhada da mulher, que não sofreu ferimentos.



"No momento de uma ação covarde, eles entraram na residência, colocaram um casal como reféns e no momento que a gente estava buscando uma solução pacífica, uma negociação, houveram disparos de dentro da residência, na qual o senhor Leandro acabou sofrendo o primeiro PAF na região da cabeça. Então a nossa tropa respondeu imediatamente o fogo, onde houve essa ação de neutralização desses seis criminosos", explicou o coronel.

Já Roberta Ferro Hipólito, mulher de Leandro, desmentiu a versão da PM e afirmou que os policiais foram os responsáveis pelo homicídio. "Em momento algum fizeram a gente de refém. Eles [bandidos] disseram assim: 'Tia, não se preocupe. Se a polícia vier, a gente vai se entregar. Mas fica calada'", disse Roberta ao RJ2, da TV Globo. "Foi a polícia que arrebentou a porta da minha casa com uma granada e já entrou atirando. Não teve troca de tiros. Os três elementos que estavam dentro do meu quarto morreram sem reagir. O meu marido ainda gritou: 'Tem trabalhador aqui, tem morador'. Mas a polícia entrou atirando".

Quem era Jiló?



O criminoso era uma das principais lideranças do Comando Vermelho e tinha mais de 135 passagens pela polícia. Ele também é um dos envolvidos na morte do turista italiano Roberto Bardella, de 52 anos, em dezembro de 2016, no Morro dos Prazeres.



Na época do crime, "Jiló" tinha sido solto havia apenas 30 dias. Ele foi preso nos anos 1990, recebeu progressão de pena, mas não a cumpriu, sendo novamente detido em 2012.



Contra o criminoso, constavam cerca de 10 mandados de prisão em aberto.