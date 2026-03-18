Caminhão tombou na pista lateral da Avenida Brasil - Reprodução/X

Caminhão tombou na pista lateral da Avenida BrasilReprodução/X

Publicado 18/03/2026 17:13

Rio – Uma carreta tombou na pista lateral da Avenida Brasil, na altura de Brás de Pina, na Zona Norte, no início da tarde desta quarta-feira (18). Imagens que circulam nas redes sociais mostram o veículo de lado no asfalto e os reflexos no trânsito, no sentido Centro, com retenções, inclusive na pista central.

Veja o vídeo:

Carreta tomba na Avenida Brasil e provoca engarrafamento no sentido Centro



Crédito: Reprodução/redes sociais pic.twitter.com/xdR36iiSmi — Jornal O Dia (@jornalodia) March 18, 2026



O Centro de Operações Rio (COR) emitiu um informe sobre a pista lateral interditada, na altura da estação BRT Mercado São Sebastião, pouco depois de 1h30. Uma faixa da pista lateral foi liberada para o fluxo de veículos duas horas depois, mas o engarrafamento permanecia até a região de Parada de Lucas. O Centro de Operações Rio (COR) emitiu um informe sobre a pista lateral interditada, na altura da estação BRT Mercado São Sebastião, pouco depois de 1h30. Uma faixa da pista lateral foi liberada para o fluxo de veículos duas horas depois, mas o engarrafamento permanecia até a região de Parada de Lucas.

O Corpo de Bombeiros informou que recebeu acionamento para o acidente e socorreu duas vítimas com ferimentos leves, um homem e uma mulher. Eles receberam atendimento no local e recusaram remoção para uma unidade de saúde.

Equipes da Cet-Rio e da Comlurb estão no local. O trabalho para retirada do caminhão segue.