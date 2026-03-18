Mais de 150 agentes do Bope atuam na região - Divulgação

Mais de 150 agentes do Bope atuam na regiãoDivulgação

Publicado 18/03/2026 07:30 | Atualizado 18/03/2026 14:47

Rio - Policiais do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) realizaram uma operação, na manhã desta quarta-feira (18), nas comunidades Prazeres, Fallet, Fogueteiro, Coroa, Escondidinho e Paula Ramos, todas na Região Central. Claudio Augusto dos Santos, o "Jiló", de 55 anos, chefe do tráfico do Prazeres, morreu durante confronto com agentes do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) . Ele era uma das principais lideranças do Comando Vermelho e tinha mais de 135 passagens pela polícia.

Ainda na operação, outros seis bandidos e um morador, que foi mantido refém dentro de casa , morreram. De acordo com a PM, Leandro Silva Souza foi baleado na cabeça em uma troca de tiros.

Criminosos usaram sete ônibus como barricadas nas principais vias do Rio Comprido. Na Avenida Paulo de Frontin, um coletivo foi incendiado.

Entre os objetivos da ação estava o combate a crimes cometidos pelo Comando Vermelho, especialmente roubos de veículos e tráfico de drogas.

Segundo a corporação, mais de 150 agentes atuaram nas localidades, com 14 viaturas leves e dois veículos blindados. Dois fuzis, cinco pistolas e dois revólveres foram apreendidos.

A ação contou com apoio de policiais do 5º BPM (Praça da Harmonia) e ocorreu com base em informações da Subsecretaria de Inteligência.