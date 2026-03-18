Cartaz pede informações sobre os criminosos 'Abelha' e 'Piu'Divulgação / Disque Denúncia

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Rio – O Disque Denúncia divulgou nesta quarta-feira (18) um cartaz pedindo informações para ajudar a Polícia Civil a prender os líderes do tráfico de drogas na Lapa, no Centro. 
Wilton Carlos Rabello Quintanilha, 55, conhecido como "Abelha”, e Anderson Venâncio Nobre de Souza, de apelido “Piu” ou “Português”, de 47 anos, foram alvos da "Operação Colmeia", deflagrada nesta terça-feira (17) para prender outros integrantes do Comando Vermelho e combater a venda de drogas nas comunidades do Prazeres, Fallet, Fogueteiro, Coroa, Escondidinho e Paula Ramos. Ao todo, 14 pessoas foram detidas.
Na manhã desta quarta-feira (18), a região voltou a ser vasculhada para encontrar os criminosos. Na ação, Claudio Augusto dos Santos, o "Jiló", de 55 anos, chefe do tráfico do Morro dos Prazeres morreu em confronto com o BOPE.
Segundo informações do delegado Uriel Alcântara, da Divisão de Capturas e Polícia Interestadual (DC-Polinter), a dupla costumava se esconder na região do Fallet/Fogueteiro e usavam a comunidade como base operacional, onde as drogas são embaladas para venda no varejo. Uriel também revelou que os casarões antigos vem operando como bocas de fumo a mando dos dois.
As investigações também apontam que o Piu estava em liberdade condicional desde fevereiro deste ano, mas ele não estaria assinando os termos da liberdade, nem usando tornozeleira eletrônica. Contra ele, há um mandado de prisão pelo crime de tráfico de drogas. Já contra Abelha, há 8 mandados. 