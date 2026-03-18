Cartaz pede informações sobre os criminosos 'Abelha' e 'Piu' - Divulgação / Disque Denúncia

Cartaz pede informações sobre os criminosos 'Abelha' e 'Piu'Divulgação / Disque Denúncia

Publicado 18/03/2026 11:18

Rio – O Disque Denúncia divulgou nesta quarta-feira (18) um cartaz pedindo informações para ajudar a Polícia Civil a prender os líderes do tráfico de drogas na Lapa, no Centro.

As investigações também apontam que o Piu estava em liberdade condicional desde fevereiro deste ano, mas ele não estaria assinando os termos da liberdade, nem usando tornozeleira eletrônica. Contra ele, há um mandado de prisão pelo crime de tráfico de drogas. Já contra Abelha, há 8 mandados.