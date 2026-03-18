Corpo foi encontrado já sem vida pelos bombeiros na Estrada do Itanhangá, sentido MuzemaReprodução
De acordo com o Corpo de Bombeiros, o quartel da Barra da Tijuca foi acionado às 5h25 para a ocorrência. No local, os agentes encontraram a vítima, um homem adulto, já sem vida.
Ainda segundo a corporação, o corpo foi removido por volta das 10h. Até a última atualização desta reportagem, a identidade da vítima não havia sido divulgada.
As circustâncias da batida ainda são desconhecidas.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.