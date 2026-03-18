Agentes da Prefeitura cobrem mural em homenagem ao filho de Abelha, na Lapa, após ordem do prefeito Eduardo PaesReprodução
O painel ficava em um muro em frente à Escadaria Selarón, um dos principais pontos turísticos da cidade, e fazia referência a Pablo Carlos Rodrigues Quintanilha, traficante morto em 2019 e filho de Wilton Carlos Rabello Quintanilha, apontado como um dos chefes do Comando Vermelho e do tráfico na região.
O prefeito Eduardo Paes comentou o caso nas redes sociais e afirmou que ordenou a retirada da pintura. "Já não está mais lá! Aqui vagabundo não tem vez!", escreveu.
A retirada do mural ocorre um dia após a realização da Operação Colmeia, conduzida por agentes das polícias Civil e Militar, dentro da Operação Contenção, que mira a atuação do tráfico na região central. Durante a ação, 16 suspeitos foram presos.
A situação na área continua tensa, já que nesta terça-feira (18), uma nova operação teve desdobramentos nas redondezas. Durante uma ação do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) no Morro dos Prazeres, em Santa Teresa, um dos chefes do tráfico local, conhecido como Jiló, morreu após confronto com os agentes.
As ações fazem parte de uma ofensiva das forças de segurança contra o tráfico em áreas de grande circulação e interesse turístico no Centro do Rio, como a Lapa e Santa Teresa.
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