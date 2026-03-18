Agentes da Prefeitura cobrem mural em homenagem ao filho de Abelha, na Lapa, após ordem do prefeito Eduardo Paes - Reprodução

Agentes da Prefeitura cobrem mural em homenagem ao filho de Abelha, na Lapa, após ordem do prefeito Eduardo PaesReprodução

Publicado 18/03/2026 11:43 | Atualizado 18/03/2026 13:30