Medalha Pedro Ernesto é dada a personalidades que contribuem para a cultura cariocaReprodução / Redes sociais
Gabriel da Muda recebe Medalha Pedro Ernesto
Homenagem foi concedida em solenidade na Câmara Municipal
SMS analisa amostras de autópsia em investigação sobre morte de menina no Hospital Cardoso Fontes
Mãe de Myrella Ramos de Sousa alega que houve erro no atendimento e no diagnóstico dos médicos
Motociclista morre em acidente com ônibus no Itanhangá
Homem foi encontrado já sem vida pelo Corpo de Bombeiros
Morador morre baleado após ser feito refém por bandidos em operação no Morro dos Prazeres
Na ação, o chefe do tráfico da localidade, Claudio Augusto dos Santos, o 'Jiló', de 55 anos, e seis criminosos também morreram
Mural em homenagem a filho de Abelha é apagado na Lapa
Painel ficava em frente à Escadaria Selarón e fazia referência a Pablo, filho do traficante; ação ocorre após operação policial na região
Após morte de 'Jiló dos Prazeres', ônibus são usados como barricadas no Rio Comprido
Em meio ao clima de tensão na localidade, um dos veículos chegou a ser incendiado na Avenida Paulo de Frontin
Disque Denúncia divulga cartaz pedindo informações de chefes do tráfico na Lapa
Wilton Quintanilha, o 'Abelha', e Anderson Souza, o 'Piu', são alvos da Polícia Civil
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.