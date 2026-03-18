Medalha Pedro Ernesto é dada a personalidades que contribuem para a cultura carioca - Reprodução / Redes sociais

Medalha Pedro Ernesto é dada a personalidades que contribuem para a cultura cariocaReprodução / Redes sociais

Publicado 18/03/2026 10:14 | Atualizado 18/03/2026 15:13

Rio – O cantor e compositor de samba Gabriel Cavalcante, também conhecido como Gabriel da Muda, recebeu nesta terça-feira (17) a Medalha Pedro Ernesto, na Câmara Municipal. A honraria, considerada a mais importante concedida pela Casa, homenageia pessoas que contribuem com o desenvolvimento e a cultura da cidade.



Um dos maiores nomes do gênero na atualidade, Gabriel tem 24 anos de carreira e iniciou sua trajetória em rodas como o Samba do Trabalhador, no Renascença Clube, no Andaraí, há 20 anos, sob o comando de Moacyr Luz. Teve passagem, ainda, pelo bloco Nem Muda Nem Sai de Cima, na Tijuca.

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Ao DIA, o artista comentou sobre a importância do reconhecimento: “Eu sou um operário da música, vivo para isso. Eu comecei com 16 anos, então tem uma história já aí, não é? Só no Samba do Trabalhador eu tenho 20 anos de atuação, e criei o Samba da Ouvidor, em 2007, que ficou até 2019. Então, receber uma homenagem como é uma honra imensa, um momento muito importante na minha vida, porque é a concretização do reconhecimento de toda essa vida dedicada ao samba, ao Rio de Janeiro, a espalhar a arte pela cidade.”



“O Samba do Trabalhador é um organismo vivo. Hoje, diretamente e indiretamente, a gente emprega uma galera que vem das comunidades ali do entorno, gerando renda para eles. Desde o camarada que vende o pão com linguiça na porta, até aquele que leva cerveja da rapaziada”, afirmou.



Gabriel também comentou sobre a pluralidade presente na roda de samba que fundou: “Segunda-feira, você vai ver o camarada que vem da Alemanha e o que vem da Flor da Mina [escola de samba no Andaraí], no mesmo lugar, curtindo a mesma roda, a mesma música, bebendo a mesma cerveja, comendo o mesmo churrasquinho. É isso, eu acho que arte é desenvolvimento também”.



Na cerimônia, estiveram presentes o vereador Leonel de Esquerda (PT), autor da proposta, Marcelo Freixo, presidente da Embratur, e outros artistas também homenageados, como a pintoras Rafa Mon e Helenice Dornelles. As duas receberam a medalha Chiquinha Gonzaga, símbolo de reconhecimento às mulheres que se destacam em suas áreas de atuação e contribuem para o fortalecimento da cultura.

*Reportagem da estagiária Ágatha Araújo, sob supervisão de Adriano Araújo