Dupla estacionou o carro para fazer a entrega e foi detida pela Polícia Civil - Reprodução / Polícia Civil

Dupla estacionou o carro para fazer a entrega e foi detida pela Polícia CivilReprodução / Polícia Civil

Publicado 18/03/2026 09:37

Rio – A Polícia Civil prendeu um casal em flagrante por comercialização de anabolizantes em uma entrega na Avenida Prefeito Ismael Cavancanti, no centro de Itaguaí, Região Metropolitana, na tarde desta terça-feira (17).



De acordo com a corporação, equipes da 50ª DP (Itaguaí) identificaram o veículo da dupla, um Celta preto, após uma denúncia e, no momento da abordagem, eles admitiram que estavam fazendo uma entrega de Masteron 100 a uma cliente. No carro, foram encontradas as ampolas de 10ml do medicamento controlado.



Em seguida, os policiais se deslocaram à residência do casal, no bairro Vila Margarida, e apreenderam outros diversos produtos irregulares como lipostabil 5 ml, oxitoland, cloridrato de sibutramina, deca-durabolin, masteron 100, fourtest 300, enantest 250, decanad 300, top enantato, top cut strack, top sustan, top durabolin, top masteron, top hemo e desodalina.

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A venda desses produtos é ilegal porque eles dependem de prescrição médica e devem ser submetidos a um rigoroso controle sanitário pela Anvisa.

Já na delegacia, os dois, segundo a polícia, não quiseram prestar depoimento, mas confessaram que os produtos se tratavam de anabolizantes. Ambos agora aguardam a audiência de custódia.