Material apreendido durante a ação foi encaminhado para a 75ª DP (Rio do Ouro) - Divulgação / PMERJ

Material apreendido durante a ação foi encaminhado para a 75ª DP (Rio do Ouro)Divulgação / PMERJ

Publicado 25/03/2026 15:01

Rio - Criminosos e policiais militares entraram em confronto, na tarde desta quarta-feira (25), no Complexo da Alma, em São Gonçalo, na Região Metropolitana. Após a troca de tiros, cinco criminosos foram presos. Dois deles chegaram a ser feridos.

De acordo com a Polícia Militar, agentes do 7º BPM (São Gonçalo) foram recebidos a tiros por um grupo de criminosos durante uma ação para retirada de barricadas na região.

Com os criminosos, foram apreendidos uma pistola, dois rádios transmissores, um cinto de guarnição e grande quantidade de drogas.

Os criminosos e materiais apreendidos foram conduzidos à 75ª DP (Rio do Ouro). Segundo a Polícia Civil, os presos foram autuados em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas, associação criminosa armada e resistência à prisão.