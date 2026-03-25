Material apreendido durante a ação foi encaminhado para a 75ª DP (Rio do Ouro)Divulgação / PMERJ

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Rio - Criminosos e policiais militares entraram em confronto, na tarde desta quarta-feira (25), no Complexo da Alma, em São Gonçalo, na Região Metropolitana. Após a troca de tiros, cinco criminosos foram presos. Dois deles chegaram a ser feridos.
De acordo com a Polícia Militar, agentes do 7º BPM (São Gonçalo) foram recebidos a tiros por um grupo de criminosos durante uma ação para retirada de barricadas na região.
Com os criminosos, foram apreendidos uma pistola, dois rádios transmissores, um cinto de guarnição e grande quantidade de drogas.
Os criminosos e materiais apreendidos foram conduzidos à 75ª DP (Rio do Ouro). Segundo a Polícia Civil, os presos foram autuados em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas, associação criminosa armada e resistência à prisão.