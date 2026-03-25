Policial usou spray de pimenta contra populares na entrada do Madureira Shopping, na Zona Norte - Reprodução / Redes sociais

Policial usou spray de pimenta contra populares na entrada do Madureira Shopping, na Zona NorteReprodução / Redes sociais

Publicado 25/03/2026 11:44

Rio – Um vídeo que viralizou nas redes sociais mostra um policial militar do 9º BPM (Rocha Miranda) usando o spray de pimenta contra populares, na entrada do Madureira Shopping, na Zona Norte, na tarde desta terça-feira (24). O agente é visto disparando o dispositivo de forma aleatória, em toda a área das portas de acesso, ao lado de diversas pessoas, entre elas idosos.



Veja as imagens:



pic.twitter.com/C1t9ux8KQb — Ágatha Araújo (@mulhergnt) March 25, 2026



Na cena, algumas delas, já do lado de fora do shopping, chegam a tossir e a cobrir o rosto para protegê-lo da substância. Nos segundos finais da postagem, o mesmo policial é visto sendo puxado pelo braço por outro, recebendo uma reprimenda, e os dois discutem. Na cena, algumas delas, já do lado de fora do shopping, chegam a tossir e a cobrir o rosto para protegê-lo da substância. Nos segundos finais da postagem, o mesmo policial é visto sendo puxado pelo braço por outro, recebendo uma reprimenda, e os dois discutem.

De acordo com o autor do vídeo, a confusão teve início porque um homem "teria agredido uma mulher" dentro do estabelecimento. No post, centenas de pessoas deixaram comentários condenando a conduta do militar: "Se ele tivesse realmente certo, o parceiro de trabalho dele não chamaria sua atenção", "Isso é abuso de poder, só porque estão dentro da farda se acham deuses", "Absurdo".

Outro comenta com ironia: "Nossa, esse policial está muito bem preparado para o exercício da função pública".

Procurada pelo DIA, a corporação enviou uma nota informando que eles foram acionados para atender a uma ocorrência de descumprimento de medida protetiva dentro do shopping. O suspeito havia sido localizado e orientado a não se aproximar da vítima, mas, ainda de acordo com a PM, ele teria se envolvido em uma briga com um funcionário do local, sendo ferido e socorrido, e depois, encaminhado para à 29ªDP (Madureira).

Ainda conforme a nota, o espargidor de pimenta foi utilizado para dispersar a multidão que se formou para ver o desenrolar da ocorrência, e o comando da unidade vai abrir um procedimento apuratório para verificar a conduta do policial que utilizou o spray.

*Reportagem da estagiária Ágatha Araújo, sob supervisão de Adriano Araújo