Fogo destruiu o caminhão na Serra das ArarasReprodução / Redes sociais
Caminhão pega fogo e interdita descida da Serra das Araras
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