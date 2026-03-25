Fogo destruiu o caminhão na Serra das Araras - Reprodução / Redes sociais

Fogo destruiu o caminhão na Serra das ArarasReprodução / Redes sociais

Publicado 25/03/2026 12:34 | Atualizado 25/03/2026 13:07

Rio - Um caminhão pegou fogo e interditou a descida da Serra das Araras, na altura de Piraí, na Região do Médio Paraíba, na manhã desta quarta-feira (25). De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo carregava barras de ferro e produto químico.

O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 11h. Uma vítima teve ferimentos leves e não precisou ser encaminhada a uma unidade de saúde. Imagens que circulam nas redes sociais mostram o caminhão completamente tomado pelo fogo e um grande volume de fumaça escura se formando.

As chamas atingiram parte da vegetação na margem da rodovia e a Gerência de Operações Emergenciais do Instituto Estadual do Ambiente (Inea) estão a caminho do local para verificar a situação.

Em nota, CCR RioSP informou que o caminhão carregava duas bombonas de produtos comuns e duas bombonas de produtos químicos, formando um volume da quatro mil litros de carga. Ainda de acordo com a concessionária da via, o fogo foi apagado, mas os militares permanecem no local em espera ao apoio especializado por conta dos componentes químicos.