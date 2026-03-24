Família da bebê Valentina acusa equipe médica do CHN de negligênciaAcervo pessoal
A Polícia Civil informou que as investigações estão em andamento na 76ª (Niterói).
Agora você pode ler esta notícia off-line
Família da bebê Valentina acusa equipe médica do CHN de negligênciaAcervo pessoal
Família protesta contra clínica particular onde bebê morreu em Niterói: ‘Pedir justiça’
Investigação está em andamento na 76ª (Niterói)
Mulher é presa na Taquara por chefiar facção criminosa e ordenava ataques no Ceará
Acusada era responsável por ordenar ataques e extorsões no Ceará diretamente da Zona Oeste da cidade
Tia armazena conteúdo pornográfico da própria sobrinha, de 4 anos, e é presa, em Niterói
Mulher trans também compartilhou as imagens da menina e de outras crianças
Jovem relata perseguição por parte de homem com 38 passagens pela polícia
Ficha criminal do acusado é extensa: cinco prisões, sendo a maioria por violência contra a mulher, lesão corporal e importunação sexual
Coronel do Exército é preso por desviar R$ 11 milhões em licitações e contratos
Ronald Vieira do Nascimento, de 62 anos, fazia parte de um esquema criminoso composto por 15 pessoas
Após dias secos, Rio tem previsão de chuva isolada nesta quarta; confira a previsão
Calor e sol predominam na capital, mas aproximação de instabilidades deve trazer chuva isolada nesta quarta-feira
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.