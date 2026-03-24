Movimentação na praia de Ipanema, Zona Sul do Rio - Érica Martin / Agência O Dia

Movimentação na praia de Ipanema, Zona Sul do RioÉrica Martin / Agência O Dia

Publicado 24/03/2026 15:41 | Atualizado 24/03/2026 18:38

Rio - Depois de muitos dias de sol forte e calor intenso, o tempo começa a mudar na cidade do Rio de Janeiro a partir desta quarta-feira (25). Segundo o sistema Alerta Rio, a aproximação de áreas de instabilidade deve trazer chuva fraca e isolada em diversos pontos da capital a partir do fim da tarde, com o céu variando de parcialmente nublado a nublado ao longo do dia e ventos moderados. A máxima prevista, no entanto, é de 35°C.

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Na quinta (26) e na sexta-feira (27), o sol volta a brilhar entre nuvens e a chuva perde força, com máximas que variam entre 34°C e 32°C, respectivamente. Na quinta (26) e na sexta-feira (27), o sol volta a brilhar entre nuvens e a chuva perde força, com máximas que variam entre 34°C e 32°C, respectivamente.

Quem planeja o fim de semana já pode se preparar e tirar a roupa de banho do armário. No sábado (28), a tendência é de que o céu esteja parcialmente nublado e temperaturas estáveis, mantendo o clima típico de transição com calor moderado e sem alertas de temporais.