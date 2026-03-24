Coronel Sylvio Guerra tomou posse como secretário de Estado de Polícia MilitarDivulgação / PMERJ

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Rio - O novo secretário de Estado de Polícia Militar, coronel Sylvio Ricardo Ciuffo Guerra, de 57 anos, tomou posse nesta terça-feira (24) em evento realizado na Escola de Formação de Oficiais Dom João VI, em Jardim Sulacap, na Zona Oeste.
Guerra foi nomeado na última sexta-feira (20). O cargo era ocupado anteriormente pelo também coronel Marcelo de Menezes, que precisou deixar a pasta para disputar as eleições.
Em seu discurso, o coronel destacou dois compromissos fundamentais para sua gestão: valorização dos policiais militares e a ampliação do policiamento ostensivo nas ruas. Guerra ainda enfatizou a importância do fortalecimento das condições de trabalho da tropa, incluindo investimentos em equipamentos, capacitação e assistência aos policiais e seus familiares, e reafirmou o compromisso com a ampliação dos programas de policiamento de proximidade e o enfrentamento ao crime organizado.
"Assumo essa missão com plena consciência da sua importância. Comandar a Polícia Militar é um grande desafio, mas tenho confiança na força e no comprometimento dos nossos homens e mulheres. Como filho de policial militar e pai, sei o quanto a valorização da tropa e de suas famílias é essencial. Esse será o nosso ponto de partida: cuidar e valorizar quem dedica a vida à proteção da sociedade", disse.
Sylvio ingressou na PM há 34 anos e tem formação em cursos nas áreas militar e de segurança pública. Ao longo da carreira, comandou os batalhões de Itaperuna, Niterói, Pádua, e também o 4º Comando de Policiamento de Área (CPA).
Antes, o coronel estava à frente da subsecretaria de Comando e Controle da secretaria.
A nomeação de Sylvio no comando da corporação ocorreu em meio a outras 11 trocas anunciadas no mesmo dia, nas secretarias de Ambiente, Infraestrutura e Obras, Cidades, Polícia Civil, Desenvolvimento Econômico, Turismo, Juventude e Envelhecimento Saudável, Desenvolvimento Social, Habitação, Trabalho e Renda, e Ciência, Tecnologia e Inovação.
 
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