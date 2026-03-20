Governador Cláudio Castro anunciou novos secretários nesta sexta-feira (20) - Érica Martin / Arquivo O Dia

Governador Cláudio Castro anunciou novos secretários nesta sexta-feira (20)Érica Martin / Arquivo O Dia

Publicado 20/03/2026 12:04

Rio – O governador Cláudio Castro anunciou nesta sexta-feira (20) a nomeação de 11 novos secretários. As mudanças ocorrem para que os antigos titulares possam disputar as eleições.

As trocas foram nas secretarias de Ambiente, Infraestrutura e Obras, Cidades, Polícia Civil, Desenvolvimento Econômico, Turismo, Juventude e Envelhecimento Saudável, Desenvolvimento Social, Habitação, Trabalho e Renda, e Ciência, Tecnologia e Inovação.

Na Polícia Civil, Delmir Gouveia substitui Felipe Curi. O novo secretário foi ex-chefe de gabinete e titular de diversas unidades, como a Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas (DRFC).

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Em Secretaria de Infraestrutura e Obras, quem assumie é o engenheiro Raul Fanzeres, no lugar de Uruan Andrade.



Já a socióloga Maria Gabriella Bessa vai comandar a pasta de Cidades, que antes era chefiada por Douglas Ruas. Ela é especialista em Política e Planejamento Urbano, e teve passagem na pasta de Projetos Especiais e Captação de recursos em São João do Meriti, na Baixada Fluminense.



Na Secretaria do Ambiente, o vereador Diego Faro (PL) passa a comandar a pasta, substituindo Bernardo Rossi.



Em Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, o chefe será o advogado Anderson de Azevedo Coelho, substituindo Rosângela Gomes.



Na pasta de Trabalho e Renda, Daniel Martins assume a gestão, antes comandada pelo seu padrastro Luiz Martins. Daniel teve passagens pela Assembleia Legislativa do Rio (Alerj) entre 2010 e 2022, e esteve à frente da pasta de Esportes de Nova Iguaçu.



Na Secretaria de Juventude e Envelhecimento Saudável, assume Isabela Alves, que já atuou como chefe de gabinete da pasta, antes comandada por Alexandre Isquierdo. A nova secretária – bacharel em Comunicação Social, com habilitação em Relações Públicas - possui experiência tanto na Câmara Municipal do Rio quanto na Alerj.



Em Ciência, Tecnologia e Inovação, Renata Sphaier de Freitas, que já atuava como subsecretária na gestão de Anderson Moraes, assume a condução.

Na de Turismo, o jornalista Lucas Alves, que integra a pasta desde 2020, comanda no lugar de Gustavo Tutuca.



Já a Secretaria de Habitação será assumida por Fábio Paravidino, até então subsecretário-executivo da pasta. Ao longo da carreira, ele ocupou cargos em órgãos municipais e estaduais, como Agenersa, e secretarias das áreas de Planejamento, Saúde, Cidades e Desenvolvimento Social. Ele fica no lugar de Bruno Dauaire.



A subsecretária de Indústria, Comércio e Serviços, Carla Nasser Monnerat, agora comanda a secretária de Desenvolvimento Econômico, cargo antes ocupado por Vinícius Farah. Carla é especialista em Gestão da Administração Pública e em Pedagogia Empresarial e já foi assessora de projetos estratégicos no Detran-RJ e secretária municipal de Educação e de Promoção Social da cidade de Três Rios.



