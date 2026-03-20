Eduardo Paes transmite cargo de prefeito para seu vice, Eduardo Cavaliere - Érica Martin / Agência O Dia

Eduardo Paes transmite cargo de prefeito para seu vice, Eduardo CavaliereÉrica Martin / Agência O Dia

Publicado 20/03/2026 17:10 | Atualizado 21/03/2026 11:24

Rio - Pré-candidato ao Governo do Rio de Janeiro nas eleições deste ano, Eduardo Paes (PSD) deixou a prefeitura na tarde desta sexta-feira (20) ao passar o mandato para o vice, Eduardo Cavaliere (PSD), durante cerimônia de transmissão de cargo no Palácio da Cidade, em Botafogo, na Zona Sul. O novo mandatário assinou o livro de posse e recebeu a chave da cidade das mãos de Paes.

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"Quando me elegi em 2024, precisava de alguém ao meu lado que fosse capaz de dar continuidade a tudo o que construímos. E hoje eu tenho a absoluta tranquilidade para concorrer ao governo porque sei que o Cavaliere é um homem à altura dessa tarefa. Em preparado, qualificado", afirmou Paes sobre seu vice.

Sobre a renúncia à prefeitura, Paes chegou a garantir em algumas oportunidades que não deixaria o cargo para se candidatar ao Governo, mas o pré-candidato afirmou que está na hora de o Rio recuperar seu protagonismo.

"Encaro como uma missão que me impele a afirmar. Não podemos mais tolerar a destruição do estado. O povo fluminense padece com o sucateamento do Rio de Janeiro. O nosso estado tem um enorme potencial. É hora de fazermos o Rio de Janeiro avançar. A gente precisa recuperar o orgulho fluminense. O respeito a esse estado que sempre foi, ou deveria ser, um dos mais, ou o mais, importante da federação. A gente precisa recuperar o nosso protagonismo no Brasil e a nossa credibilidade em Brasília", assegurou.



Eleito em 2024 pela quarta vez para comandar a capital fluminense - e pela primeira vez abdicando de cumprir todo o mandato - Paes passou o bastão para Cavaliere, carioca e advogado de 31 anos, que se tornou o mais jovem prefeito da história da cidade de mais de 6 milhões de habitantes, desde a fusão dos antigos estados da Guanabara e do Rio de Janeiro, em 1975 - o mais novo até então era o próprio Paes, eleito em 2009 aos 39.

Em seu discurso de posse, com duração de cerca de uma hora, Cavaliere começou enaltecendo Paes como 'eterno prefeito' e o único na história eleito quatro vezes pelo voto popular.

"Hoje ouvimos o eco do presente e vemos a história diante de cada um de nós. Mais uma vez agradeço a Deus por estar diante de nós o prefeito mais longevidade e o melhor que essa cidade já teve. Agora imaginem a minha responsabilidade", disse.

Na cerimônia, Eduardo Paes estava acompanhado da mulher, Cristine, e da filha, Isabela - o filho Bernardo não compareceu. Já Cavaliere, contou com a presença da mulher, Victoria, e da filha de sete meses, Maria Beatriz.

Deputado estadual eleito em 2022 com 33.688 votos e ex-secretário de Paes na Casa Civil e em Meio Ambiente, entre 2020 e 2022, Cavaliere tem seu primeiro compromisso como prefeito já neste sábado (21), na apresentação do futuro sistema de transporte para a Zona Oeste, que vai se integrar ao novo Terminal Bairro Imperial Santa Cruz do BRT.