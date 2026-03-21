Gabriela Macedo Miranda de Barros foi levada à sede da 57ª DP - Reprodução/WhatsApp

Gabriela Macedo Miranda de Barros foi levada à sede da 57ª DPReprodução/WhatsApp

Publicado 21/03/2026 09:02

Rio – Uma mulher foi presa por agentes da operação Segurança Presente de Nilópolis, na Baixada Fluminense, nesta sexta-feira (20), sob suspeita de aplicar o golpe do falso Pix em um restaurante. A estimativa é de que Gabriela Macedo Miranda de Barros, de 34 anos, tenha causado um prejuízo de R$ 1,5 mil ao estabelecimento.

De acordo com a Secretaria de Governo (Segov), responsável pela operação, a vítima, proprietária do restaurante, localizado na Rua Alberto Teixeira da Cunha, chamou a equipe durante patrulhamento e relatou que a suspeita fazia pedidos no mesmo restaurante e enviava comprovantes falsos de pagamento. A dinâmica consistia em efetuar um Pix programado para simular a transferência e, instantes depois, cancelar a operação.

A partir de informações sobre as características de Gabriela, os agentes realizaram buscas pela região até localizar a mulher, que foi reconhecida pela vítima. A ocorrência foi encaminhada à 57ª DP (Nilópolis), onde ela permaneceu detida por tentativa de estelionato.