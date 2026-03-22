O Festival Italiano terá comida e outras atrações - Divulgação

O Festival Italiano terá comida e outras atraçõesDivulgação

Publicado 22/03/2026 00:00

Nos dias 28 e 29 de março, o Rio de Janeiro ganha um novo motivo para celebrar a cultura e a gastronomia internacional com a estreia do Festival Italia Nostra. Realizado das 11h às 20h no Parque Carmen Miranda, no Aterro do Flamengo, o evento gratuito promete transformar o espaço em um verdadeiro pedacinho da Itália no coração da cidade.

Em sua primeira edição, o festival já se posiciona como o maior evento do gênero no Rio, reunindo cerca de 50 expositores, entre marcas, restaurantes e produtores especializados. Durante os dois dias, o público vai mergulhar em uma experiência que combina sabores, música e tradições italianas em um ambiente ao ar livre, pensado para toda a família.

"A ideia do festival é proporcionar uma experiência autêntica e acessível, em que as pessoas possam se sentir, ainda que por algumas horas, como se estivessem na Itália. É um encontro entre cultura, gastronomia e convivência, em um dos cenários mais bonitos do Rio", destaca Ítalo Lourenço, organizador do festival.

Entre os destaques, estão as massas frescas preparadas na hora, além de uma variedade de sobremesas típicas e vinhos. A programação cultural inclui apresentações de danças tradicionais, como a tarantela, e shows de música ao vivo que passeiam por diferentes estilos, como o jazz italiano. Para as crianças, a diversão está garantida com brinquedos infláveis, como pula-pula e tobogã.

Com acesso facilitado, a estação de metrô mais próxima é a do Flamengo, a 20 minutos do parque. Para quem optar por transporte por aplicativo, basta inserir o destino como ‘Parque Carmen Miranda’.

Serviço: Festival Italia Nostra

Data: 28 e 29 de março

Horário: Das 11h às 20h

Local: Parque Carmen Miranda – Aterro do Flamengo

Entrada gratuita