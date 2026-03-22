Creche Municipal desenvolve projeto para valorizar saberes periféricos
"Essa escolha também nasce de tudo o que vivemos no ano passado, quando houve uma operação, resultando em diversas mortes no território. Isso teve impacto direto nas nossas famílias e nas nossas crianças, pois, muitas vezes, elas acabam tendo acesso apenas a essas narrativas. Então, a nossa proposta é, justamente, mostrar a potência desse lugar e que dentro das favelas existem muitas outras histórias para além da subalternidade e da violência", destaca a educadora.
Como parte do conteúdo programático, a escola realizará um ciclo de formação, em que irá convidar pessoas para dialogarem com a equipe sobre diferentes temáticas que atravessam a relação entre educação e favela. A proposta de temas a serem trabalhados contempla racismo ambiental, corpo e território, que tem o objetivo de abordar a educação antirracista na perspectiva da periferia, saúde da população negra periférica e, também, o próprio território em um recorte histórico e social.
Para Estela Martins, a creche tem um papel fundamental na construção de valores como respeito, diversidade e igualdade desde os anos iniciais de vida, porque é um dos primeiros espaços coletivos de convivência das crianças. "É nesse ambiente que elas começam a perceber as diferenças, aprender a compartilhar, a ouvir o outro e a reconhecer que existem muitas formas de ser, viver e pertencer ao mundo. Quando a creche assume intencionalmente práticas pedagógicas que valorizam diferentes culturas, histórias e identidades, ela contribui para formar crianças mais sensíveis às diferenças e comprometidas com relações mais justas. Trabalhar esses valores desde a primeira infância ajuda a construir bases sólidas para uma sociedade mais respeitosa, diversa e menos marcada por preconceitos", salienta.
A profissional destaca que a educação antirracista não é um tema à parte do currículo, não é um projeto ou questão de datas especificas. Ela precisa atravessar todo o trabalho pedagógico. De acordo com Estela, começar na primeira infância significa ajudar a construir uma sociedade mais justa desde o início da vida, o que se faz com intencionalidade pedagógica, estudo, escuta e, principalmente, compromisso diário.
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